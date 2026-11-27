Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La licitación prevé dos mudas anuales de indumentaria para el personal de hospitales y centros de salud de la provincia. La inversión supera los 1.600 millones de pesos.

En el marco de la paritaria provincial de Salud, se realizó la apertura de la licitación para adquirir ropa de trabajo destinada a los equipos de hospitales y centros de salud de toda La Pampa. Durante el acto se exhibieron las propuestas presentadas por las empresas oferentes.

El proceso contempla la entrega de dos mudas anuales para más de 6.000 trabajadores y trabajadoras, con una inversión superior a los 1.600 millones de pesos. La indumentaria deberá adecuarse a las tareas de cada sector y combinar calidad, comodidad y funcionalidad.

Licitación de indumentaria para el personal de Salud

Desde UPCN destacaron el proceso como un avance impulsado por sus representantes paritarios y construido a partir de los aportes del personal. “El personal de salud pampeano dio un nuevo paso en la mejora de sus condiciones laborales”, expresó el gremio en un documento.

La organización sindical resaltó la exhibición de las distintas ofertas como uno de los aspectos centrales del acto. Los asistentes pudieron observar las prendas y conocer sus materiales, características y diseño.

“Esta instancia aporta transparencia al proceso y permite que la elección final responda a lo que realmente necesitan quienes día a día sostienen la atención de la salud pública en La Pampa”.

UPCN destacó la participación de los trabajadores

El sindicato señaló que sus paritarios recorrieron establecimientos, escucharon las necesidades de cada servicio y llevaron esas inquietudes a la mesa de negociación. También participaron en la definición de las prendas requeridas por sector, el seguimiento de la licitación y el análisis de las propuestas presentadas.

“Con compromiso y perseverancia, sostuvieron el reclamo hasta convertirlo en una realidad para todo el personal asistencial de la provincia”.

UPCN sostuvo que contar con ropa adecuada contribuye a la dignidad de la tarea y a la seguridad, la higiene y la identificación del personal en cada establecimiento. Además, reafirmó que la participación de las bases es una herramienta fundamental para alcanzar acuerdos en la mesa paritaria.