Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

El procedimiento se realizó en la terminal de ómnibus, durante un control a un colectivo de larga distancia. Luego hubo dos allanamientos y se secuestraron celulares, dinero, cannabis y otros elementos.

Dos personas fueron detenidas en Santa Rosa durante un operativo policial en la terminal de ómnibus. En el procedimiento, realizado en el marco de una investigación judicial federal, se secuestraron 519 gramos de cocaína.

El control estuvo a cargo de efectivos del Grupo de Control de Tráfico Ilícito de Drogas, que intervinieron tras el arribo de un colectivo de larga distancia. Al identificar a dos pasajeros y requisarlos, encontraron una sustancia que, luego de las verificaciones correspondientes, fue confirmada como cocaína.

Allanamientos y secuestro de otros elementos

Además de la droga, la Policía incautó teléfonos celulares y dinero en efectivo. Por disposición judicial, posteriormente se realizaron dos allanamientos en distintos domicilios de la ciudad.

En uno de los inmuebles se encontraron restos de cocaína, 1,6 gramos de flores de cannabis, una balanza de precisión con restos de sustancia y otros elementos de interés para la causa. En el segundo domicilio, los investigadores secuestraron una computadora portátil.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Federal

Al finalizar las diligencias, las dos personas fueron notificadas en carácter de detenidas y alojadas en dependencias policiales. Ambas quedaron a disposición de la Fiscalía Federal interviniente.