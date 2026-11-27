Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Estudiantes y referentes de escuelas para jóvenes y adultos de toda la provincia compartieron sus producciones de lectura y escritura. También se presentó una biblioteca virtual para reunir y difundir los materiales creados en las instituciones.

Estudiantes y referentes de escuelas para jóvenes y adultos de toda La Pampa participaron de un encuentro provincial en el que compartieron experiencias y trabajos de lectura y escritura desarrollados en sus instituciones.

Durante la actividad, realizada en el Salón Dafas, se presentó el libro Nos habita y nos une: historias de nuestro tiempo y la Biblioteca Virtual EPJA. La jornada fue organizada por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

Un libro con historias de estudiantes de La Pampa

La publicación nació de las propuestas impulsadas por las escuelas para adultos en el marco del Plan Provincial de Lectura Por Más Lectura. Cuentos, relatos y poesías dieron forma a una obra colectiva que reúne historias personales, vínculos y trayectorias de vida.

Durante el encuentro, algunas producciones fueron leídas por sus propios autores. La directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Sonia Bruegno, destacó que en el libro "se evidencia una política educativa que ha impulsado la lectura y la escritura, dando como resultado este precioso libro que representa la historia de muchos".

Presentaron la Biblioteca Virtual EPJA

Bruegno también reconoció el acompañamiento de los equipos docentes y el compromiso de las y los estudiantes que participaron del proceso creativo.

En la jornada se dio a conocer, además, Historias en la nube, la biblioteca virtual de la modalidad. El repositorio digital está destinado a reunir, conservar y compartir libros y materiales escritos por estudiantes de distintas instituciones.

La iniciativa surgió ante la cantidad de trabajos realizados en las escuelas y busca preservarlos, darles visibilidad y facilitar el acceso a toda la comunidad.