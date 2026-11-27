Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

El proyecto tendrá un presupuesto oficial de 1.388 millones de pesos y un plazo de ejecución de 360 días. La primera etapa incluye el salón principal, los sanitarios y la cocina del edificio.

La Provincia y la empresa BK Construcciones firmaron el contrato para ejecutar la primera etapa del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) de Anguil. Del acto participaron el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; la intendenta, Daniela Fernández, y el representante de la firma adjudicataria.

La obra tiene un presupuesto oficial de 1.388.021.380 pesos y un plazo de ejecución de 360 días. La iniciativa forma parte de la política de inversión en infraestructura de la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, orientada a atender las necesidades de las comunidades pampeanas, promover la equidad territorial y mejorar las condiciones para el desarrollo local.

Inversión pública y desarrollo para Anguil

Intronati destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener la inversión en obras de carácter social pese al contexto económico nacional. “La inversión en infraestructura social tiene un significado muy importante para las comunidades. La obra pública también es una herramienta de transformación de las economías locales, porque genera empleo, moviliza recursos y dinamiza la actividad económica, además de dar respuesta a las necesidades de la población”, señaló.

El ministro también contrastó las políticas provinciales y nacionales en materia de inversión pública. “La Pampa continúa realizando obras públicas, resistiendo los efectos de un modelo político y económico nacional que ha relegado la inversión del Estado en infraestructura. Frente a este contexto adverso, el gobernador Sergio Ziliotto sostiene la decisión de continuar ejecutando obras que generan un impacto económico y social muy importante en nuestras localidades”, expresó.

Además, valoró el trabajo con los municipios para definir prioridades y concretar proyectos que, sostuvo, superan su dimensión constructiva y contribuyen al bienestar colectivo.

Un espacio para más de 300 niños y adolescentes

Fernández destacó el compromiso del Gobierno provincial con las políticas sociales y la importancia del edificio para la comunidad. “La inversión en cuestiones sociales tiene como objetivo la contención y la prevención. Este SUM nos da la oportunidad de contar con un espacio propio para más de 300 niños y adolescentes, donde podamos desarrollar distintas actividades y acompañarlos en su crecimiento”, manifestó.

La intendenta señaló que el lugar también estará destinado al encuentro de las familias, a propuestas institucionales y a actividades vinculadas con la identidad de Anguil. “Será un espacio para la vida del pueblo y de las familias. Esta obra es una herramienta para cuidar el entramado social, generar vínculos y seguir construyendo comunidad. Para nosotros es muy importante contar con el acompañamiento del Gobierno provincial para concretar proyectos que tienen un profundo sentido social”, sostuvo.

Características de la obra y etapas de construcción

El proyecto integral tendrá una superficie de 934,7 metros cuadrados y se construirá en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Eduardo Castex. Prevé un salón de usos múltiples, sanitarios, cocina y aulas taller, con sectores distribuidos para que puedan funcionar de manera independiente.

La primera etapa comprenderá 785,27 metros cuadrados e incluirá el salón principal, los sanitarios y la cocina. En una segunda instancia se incorporarán las aulas taller y sus correspondientes espacios de circulación.

El edificio tendrá estructura metálica y paneles aislantes para favorecer el confort térmico, además de instalaciones sanitarias, eléctricas y de climatización. También contará con una reserva de agua propia de 6.000 litros y un sistema de tratamiento de efluentes cloacales.