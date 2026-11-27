El presidente del bloque del FreJuPa criticó la ausencia opositora en la última sesión ordinaria y advirtió que quedaron pendientes proyectos sobre los puesteros del oeste y el estado de las rutas nacionales.

El presidente del bloque del FreJuPa, Daniel Lovera, cuestionó la ausencia de los bloques opositores en la última sesión ordinaria de la Legislatura de La Pampa. Por la falta de quórum, quedaron sin tratamiento iniciativas que, según afirmó, contaban con acuerdos para ser debatidas.

Entre los proyectos pendientes mencionó la prórroga de una ley que protege a puesteros del oeste pampeano mediante la suspensión de desalojos, una propuesta para intervenir ante el deterioro de las rutas nacionales y el debate sobre la implementación de peajes.

Lovera reclamó explicaciones por la falta de quórum

“Los pampeanos merecen, por lo menos, que sus representantes expliquen por qué no estamos dando esta discusión”, sostuvo Lovera en el recinto. También apuntó contra el Gobierno nacional: “Las rutas nacionales están detonadas, están intransitables, porque el Gobierno nacional que ellos representan las abandonó”.

El legislador lamentó que no pudiera tratarse el proyecto 33/26, que propone prorrogar la Ley 2002, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre. “De no tratarse su prórroga en la sesión de hoy, dejaríamos desprotegidos a los beneficiarios del oeste, que son precisamente las personas que esta ley protege. Lamentablemente, no lo vamos a poder hacer por falta de quórum”, expresó.

Lovera también señaló que quedaron pendientes otros asuntos que, según indicó, habían sido acordados entre los bloques: un reconocimiento vinculado a los bomberos de General Pico y el proyecto del libro “Mauro por Mauro”. Su autor, Mauro Vidal, estaba presente en la Legislatura. “Tampoco lo podemos tratar en el día de hoy”, afirmó.

El proyecto de peajes y las rutas nacionales

El presidente del bloque oficialista puso especial énfasis en la iniciativa de peajes impulsada por el Ejecutivo provincial y cuestionó que la oposición no diera quórum para debatirla. “Vino dos veces el Poder Ejecutivo, lo tratamos en plenario en dos oportunidades y, lo más significativo para señalar, es que hubo dos dictámenes: uno por mayoría y otro por minoría”, explicó.

“Sin quórum no hay debate ni soluciones para el estado de las rutas”, afirmó. Y aclaró: “No estamos hablando de un debate sobre una licitación. Estamos ante una situación que el Gobierno provincial pone en discusión para ver cómo podemos resolver el problema de las rutas nacionales, que dependen del Gobierno nacional al que ellos defienden y dicen pertenecer, pero que las abandonó”.

Lovera defendió la propuesta provincial como un intento de empezar a responder al deterioro de la infraestructura vial. “Si el gobernador tiene alguna otra propuesta superadora, será bienvenida. Como eso no está, el gobernador intenta poner en marcha un pequeño plan que no es la solución, pero que permite empezar a hacer algo, aunque sea con las mínimas reparaciones de las rutas que están abandonadas e intransitables”, manifestó.

Además, recordó que el tratamiento había sido acordado en Labor Parlamentaria y que el plenario con funcionarios del Ejecutivo permitió exponer las distintas posiciones. “Algunos estaban de acuerdo y otros no. Por eso firmaron un dictamen alternativo al nuestro”, indicó.

Los temas pendientes podrían tratarse en una sesión extraordinaria

En el tramo final de su intervención, Lovera rechazó que hubiera otros asuntos conflictivos que justificaran la falta de quórum. También se refirió a la reforma electoral impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, cuyo tratamiento quedó postergado.

“Ni siquiera la modificación de los plazos electorales, porque es un tema que no está en el orden del día de hoy”, sostuvo. Luego agregó: “Si ese tema molestaba a nuestro bloque y al gobernador de la provincia, para que se pudiera tratar esta sesión, se dijo que se lo sacara del orden del día. Tampoco. No hay otro tema conflictivo”.

“Tendrán que explicar ellos, y a sus representados, por qué no están acá. Nuestro bloque está. Estamos dispuestos a dar el debate”, concluyó. Por último, expresó su expectativa de que los proyectos puedan tratarse en una convocatoria extraordinaria: “Ojalá lo podamos dar en una sesión extraordinaria. Sobre todo, el tema del oeste, porque es una ley que se vence y no podemos dejarlos desprotegidos. Y también el tema de los peajes: hay que hacer algo con las rutas”.