La oposición no bajó al recinto y bloqueó la sesión en la que se iba a extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la suspensión de desalojos y remates de tierras rurales del oeste pampeano. El oficialismo advirtió que la norma vence el 31 de diciembre y podría requerir una convocatoria extraordinaria.

La Cámara de Diputados de La Pampa no pudo sesionar por falta de quórum, luego de que los bloques opositores se negaran a bajar al recinto. La decisión impidió tratar la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la Ley 2.222, que suspende los juicios de desalojo de inmuebles rurales del oeste pampeano ocupados por familias, habitantes, pueblos originarios o sus descendientes.

Sancionada el 15 de diciembre de 2005, la norma se renueva cada año. Su vigencia actual vence el próximo 31 de diciembre. Desde la oposición justificaron la falta de quórum con cuestionamientos al tratamiento de iniciativas sobre plazos electorales y peajes, aunque el proyecto electoral no estaba incluido en el orden del día.

El oficialismo pidió prorrogar la ley sobre tierras del oeste pampeano

El presidente de la bancada oficialista, Daniel Lovera, afirmó que los argumentos de la oposición se habían conversado durante la reunión de Labor Parlamentaria. “hay algunas cosas que no entendemos. Tuvimos este debate y discusión en labor parlamentaria, pero estas son las facultades que tiene cada uno de los bloques”.

Lovera sostuvo que los titulares de los bloques opositores habían planteado dos motivos para no asistir. Sobre la reforma de los plazos electorales, señaló: “Nosotros les dijimos, que si el problema era la ley de elecciones que tenía dictamen, estábamos dispuestos por consenso con el gobernador de la provincia en volver a la Comisión, si era esa la discusión. Hasta ahora no hemos recibido respuesta”.

El legislador también se refirió a los proyectos vinculados con los peajes: “el segundo tema, es el peaje, que es raro que haya dos dictámenes. Hemos traído al Ejecutivo dos veces a hablar de peajes, se han emitido dos dictámenes. Lo raro es que no se quiera debatir hoy peajes”.

Debate por los peajes y las rutas de La Pampa

Al referirse a la falta de quórum, Lovera dijo que “son cuestiones de la política válidas, pero por el qué es una respuesta que no la voy a dar yo, se las tendrá que dar la oposición o cada uno de los bloques que acordaron”.

Sobre la iniciativa de peajes, planteó que el debate permitiría analizar herramientas para reparar las rutas provinciales, aunque aclaró que el proyecto no resuelve el problema de fondo. “Hay dos temas muy importantes. Lo del peaje es una lástima porque es poder avanzar más allá de los matices que pueda tener un dictamen o el otro, es poder a ver si conseguimos herramientas para empezar a reparar las rutas de la Pampa. Este proyecto no resuelve de fondo el tema de fondo. Pero es un paliativo para poder empezar a dar tratamiento a las rutas que transitamos todos”.

Respecto de la Ley 2.222, advirtió que su vencimiento obligaría a buscar una alternativa para extenderla. “El otro tema que nos preocupaba es que el 31 de diciembre vence la ley que impide el remate de tierras del oeste. Es un tema que sale por unanimidad porque creo que todos los bloques de los que hablamos están de acuerdo para prorrogarla como se ha hecho años anteriores. Si no se va a poder hacer, habrá que hablar con el Ejecutivo. Va a tener que llamar a Extraordinaria por esa ley aunque sea porque si no esa ley vence el 31 de diciembre”, concluyó.

Los argumentos de la oposición para no dar quórum

El radical Hipólito Altolaguirre y la diputada del PRO María Laura Trapaglia cuestionaron el tratamiento legislativo de los proyectos sobre plazos electorales y peajes. Ambos objetaron que, según plantearon, las iniciativas avanzaran con rapidez y sin incorporar propuestas presentadas por los bloques opositores.

Altolaguirre sostuvo que la modificación del cronograma electoral se impulsó sin una discusión amplia con los partidos políticos y sin sumar otros cambios, como la boleta única de papel. También cuestionó que el proyecto de peajes avanzara sin contemplar las modificaciones opositoras ni debatir iniciativas alternativas.

Trapaglia denunció un “avasallamiento” del Poder Ejecutivo y cuestionó la “falta de precisiones sobre el destino de los fondos que se recaudarían con los peajes”. Además, rechazó “la creación de fideicomisos por considerar que eluden controles”.