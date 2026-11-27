Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El Gobierno provincial puso en funcionamiento terminales móviles para ambulancias, puestos sanitarios y centros de atención en localidades con cobertura limitada. La conexión permitirá transmitir datos clínicos y comunicarse con hospitales durante los traslados.

El Gobierno provincial puso en funcionamiento 30 terminales satelitales móviles para reforzar la atención sanitaria en zonas alejadas y con dificultades de cobertura. Los equipos fueron destinados a centros de salud, puestos de asistencia, ambulancias y unidades de traslado.

La instalación alcanzó a ambulancias y móviles sanitarios, además de localidades como Árbol de la Esperanza, Limay Mahuida, Santa Isabel, Árbol Solo, Cuchillo Có, La Reforma, Chacharramendi, La Humada, Chos Malal, Algarrobo del Águila, Puelches, Rucanelo y Mauricio Mayer, entre otras.

Conectividad satelital para ambulancias y traslados

En los traslados por rutas sin señal, la conexión permite que las ambulancias mantengan contacto directo con los profesionales del hospital receptor. Así, el equipo médico puede anticipar la llegada del paciente y prepararse con información actualizada sobre su estado de salud.

“Cuando se traslada un paciente por rutas donde no hay señal, contar con conexión permanente agiliza todos los procesos. La ambulancia sale y el equipo que lo acompaña mantiene comunicación constante con quienes lo van a recibir. Esa interacción es importante, porque en destino saben en qué momento exacto va a llegar y cuentan con la actualización permanente de su estado de salud, lo que permite tener todo preparado”, explicó Juan Ojeda, director de Procesos Técnicos y Tecnologías del Ministerio de Salud.

El funcionario agregó: “Esta tecnología nos permite transmitir datos clínicos en tiempo real durante todo el trayecto y además a través de la telemedicina ir interactuando permanente, en caso de ser necesario con los especialistas de otros centros de mayor complejidad”.

Antenas satelitales en puestos sanitarios y móviles

El esquema de conectividad también se aplica en establecimientos de zonas rurales y en antenas instaladas en vehículos que recorren distintos parajes. En Chos Malal, por ejemplo, el personal sanitario realiza visitas periódicas a las familias que viven en los alrededores del centro de salud.

“En casos como el de Paraje Chos Malal -que, si bien cuenta con su propio Centro de Salud, está rodeado de puestos donde viven las familias-, el personal sanitario realiza recorridas periódicas para garantizar la atención en el territorio, y contar con conexión permanente resulta fundamental para ese trabajo”, señaló Ojeda.

La red también acompaña a los móviles de Oftalmología y Odontología, que acercan prestaciones a distintas localidades y permiten sostener la cobertura del Programa Ojo Pampa y la atención odontológica donde se necesita.

Conectividad en la Ruta del Desierto

El servicio alcanza, además, a los puestos sanitarios de El Flechillar y El Carancho, ubicados sobre la Ruta del Desierto. Allí funcionan equipos de emergencia con personal capacitado por Codes y logística de rescate para intervenir ante eventualidades en un corredor transitado durante todo el año.

“Cabe recordar que se trata de un corredor muy transitado durante todo el año, por lo que a través de estos puntos de atención se busca brindar una respuesta oportuna y acortar las distancias entre los establecimientos asistenciales que asisten en esa zona. En esos puntos operan equipos de emergencias integrados por trabajadores y trabajadores permanentemente capacitados por Codes y dotados de logística de rescate para intervenir de inmediato ante cualquier eventualidad”, explicó el director.

Ojeda concluyó: “Con esta red satelital operativa, el sistema provincial de Salud busca neutralizar el factor geográfico, acortar distancias, agilizar y mejorar la atención en toda la provincia”.