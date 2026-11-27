Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

El Programa distinguió a quienes completaron más capacitaciones durante el año en distintas modalidades. En sus diez años de trayectoria, registró más de 29.000 asistencias.

El Programa de Capacitación para la Administración Pública (PROCAAP) cerró el año con un reconocimiento a agentes provinciales que participaron de la mayor cantidad de capacitaciones durante 2026. La actividad fue encabezada por el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello.

El funcionario estuvo acompañado por la subsecretaria de Modernización, Carmen Sierra, y el director general de Capacitación y Profesionalización de la Administración Pública, Mariano Rodríguez Vega. Las propuestas se desarrollaron en modalidades presencial, híbrida y autogestionada.

Diez años de capacitación para agentes provinciales

La distinción buscó destacar el esfuerzo, la constancia y la decisión de seguir aprendiendo, como parte del compromiso cotidiano con el Estado y el servicio a la ciudadanía.

Durante la apertura, Curciarello definió al programa como "una política de Estado que sostuvieron las distintas gestiones provinciales y que los agentes tomaron como propia, valorándola, mientras que las demás áreas del Ejecutivo la utilizan para dar sus capacitaciones".

Además, señaló que en los diez años del PROCAAP se contabilizaron más de 29.000 asistencias y valoró la formación de las y los agentes públicos.

Quiénes recibieron el reconocimiento del PROCAAP

En esta edición fueron reconocidos Nélida López, Lorena Zaccara, Laura Maldonado, Ariel Páez, Cintia Cabrera, María de los Ángeles Godoy, Fernanda Gauna Rubio, Darío Guaraglia, María de los Ángeles Cabanillas, Sebastián Obholz Paoletti, Diana Hollman, Graciela López, Candela Suárez Schwab, Emiliana Villani, Virginia Wilches y Simona Alvarez.

El cierre de 2026 coincide con los diez años de trayectoria del programa, una política pública que promueve el acceso a instancias de formación para agentes de la Administración Pública Provincial.

Desde su creación, el PROCAAP ofrece propuestas orientadas a acompañar los desafíos de la gestión, incorporar nuevas herramientas y fortalecer las capacidades de quienes trabajan diariamente en el Estado.