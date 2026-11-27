Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

El equipamiento permitirá mantener comunicaciones en ambulancias, unidades móviles y centros sanitarios de zonas alejadas. La red facilitará el intercambio de datos clínicos y la atención durante los traslados.

El Gobierno de La Pampa puso en funcionamiento 30 terminales satelitales móviles para reforzar la conectividad del sistema de Salud en zonas alejadas y de difícil cobertura. Los equipos fueron destinados a centros sanitarios, puestos de asistencia, ambulancias y unidades de traslado.

La iniciativa busca reducir las dificultades que imponen las distancias y garantizar comunicaciones permanentes entre los efectores sanitarios. El despliegue fue coordinado por los ministerios de Salud y de Conectividad y Modernización, junto con la Empresa Provincial de Telecomunicaciones.

Conectividad satelital en ambulancias y localidades rurales

Las terminales se instalaron en ambulancias de traslado y unidades móviles, además de fortalecer la conexión en localidades como Árbol de la Esperanza, Limay Mahuida, Santa Isabel, Árbol Solo, Cuchillo Có, La Reforma, Chacharramendi, La Humada, Chos Malal, Algarrobo del Águila, Puelches, Rucanelo y Mauricio Mayer, entre otras.

Juan Ojeda, director de Procesos Técnicos y Tecnologías del Ministerio de Salud, explicó que la conexión permite mantener el contacto entre el equipo que acompaña a un paciente y los profesionales del hospital receptor durante todo el viaje.

“Cuando se traslada un paciente por rutas donde no hay señal, contar con conexión permanente agiliza todos los procesos. La ambulancia sale y el equipo que lo acompaña mantiene comunicación constante con quienes lo van a recibir. Esa interacción es importantísima, porque en destino saben en qué momento exacto va a llegar y cuentan con la actualización permanente de su estado de salud, lo que permite tener todo preparado. Esta tecnología nos permite transmitir datos clínicos en tiempo real durante todo el trayecto y además a través de la Telemedicina ir interactuando permanente, en caso de ser necesario con los especialistas de otros centros de mayor complejidad”.

Atención sanitaria en parajes y puestos de asistencia

El mismo sistema funciona en establecimientos rurales y en antenas satelitales instaladas en móviles que recorren distintos parajes. Ojeda mencionó el caso de Paraje Chos Malal, donde el personal sanitario realiza recorridas periódicas por los puestos cercanos para atender a las familias de la zona.

“En casos como el de Paraje Chos Malal —que, si bien cuenta con su propio Centro de Salud, está rodeado de puestos donde viven las familias—, el personal sanitario realiza recorridas periódicas para garantizar la atención en el territorio, y contar con conexión permanente resulta fundamental para ese trabajo”.

La conectividad también acompaña a las unidades móviles de Oftalmología y Odontología, que acercan prestaciones a distintas localidades y permiten garantizar la cobertura del Programa Ojo Pampa y la asistencia odontológica cuando se requiere.

Refuerzo de emergencias en la Ruta del Desierto

La cobertura llegó además a los puestos sanitarios de El Flechillar y El Carancho, ubicados sobre la Ruta del Desierto. Allí funcionan equipos de emergencia con personal capacitado por CODES y logística de rescate para responder ante eventuales situaciones.

“Cabe recordar que se trata de un corredor muy transitado durante todo el año, por lo que a través de estos puntos de atención se busca brindar una respuesta oportuna y acortar las distancias entre los establecimientos asistenciales que asisten en esa zona. En esos puntos operan equipos de emergencias integrados por trabajadoras y trabajadores permanentemente capacitados por CODES y dotados de logística de rescate para intervenir de inmediato ante cualquier eventualidad”.

Ojeda sostuvo que el objetivo de la red es reducir el impacto de las distancias en la atención sanitaria y mejorar la respuesta en toda la provincia. “Con esta red satelital operativa, el sistema provincial de Salud busca neutralizar el factor geográfico, acortar distancias, agilizar y mejorar la atención en toda la Provincia”, concluyó.