Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

La Ordenanza Tarifaria 2027 fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. El Frejupa votó en contra y cuestionó los aumentos trimestrales, la falta de previsibilidad y la ausencia de mejoras en obras y servicios.

El Concejo Deliberante de Eduardo Castex aprobó por mayoría la Ordenanza Tarifaria 2027, que establece una suba del 30% en las tasas municipales desde enero y prevé nuevos ajustes trimestrales durante el año. El bloque del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) votó en disidencia.

Los concejales opositores advirtieron que el esquema implica un impacto acumulado en los hogares y comercios. También cuestionaron que los aumentos posteriores queden a discreción del Ejecutivo municipal y sostuvieron que esa modalidad impide anticipar cuánto deberán pagar los contribuyentes durante 2027.

El Frejupa cuestionó los aumentos trimestrales en Castex

La aprobación se produjo pocas semanas después de que las tasas municipales registraran un incremento superior al 14%, correspondiente al cuarto trimestre de este año. Desde el Frejupa señalaron que al aumento previsto para enero se sumarán ajustes cada tres meses y la quita gradual de subsidios que, según afirmaron, se implementaron para “maquillar el tarifazo del 350 % en 2024”.

El concejal opositor Martín Araya indicó que su bancada había propuesto congelar las tasas durante seis meses y aplicar luego un aumento del 12%. “Desde el oficialismo nos respondieron que esta propuesta no tenía un estudio de impacto fiscal, pero ahora no presentaron un análisis que permita conocer como repercutirá esta Ordenanza Tarifaría en las economías familiares y comerciales en un contexto de crisis y recesión”, expresó.

Araya sostuvo además que los incrementos no están acompañados por mejoras en los servicios municipales, en los caminos locales y vecinales ni por una política salarial que contemple a los trabajadores municipales, quienes también atraviesan la crisis económica.

El debate por las obras públicas y los recursos municipales

El edil también cuestionó el argumento oficialista de que congelar las tasas pondría en riesgo el pago de salarios, la ejecución de obras y la prestación de servicios. Como contrapunto, recordó que el Ejecutivo destinó $ 600 millones a obras públicas en el Presupuesto 2026 y que el último ejercicio contable cerró con un superávit de $ 1.200 millones.

En ese marco, afirmó que el intendente Curutchet “traslada permanentemente el esfuerzo financiero a los vecinos”, pese a que existen recursos municipales. “No alcanza con presupuestar obras, anunciarlas y después dejarlas sin concretar, dado que la verdadera responsabilidad de una gestión es transformar los recursos disponibles en obras y mejoras concretas para la comunidad”, señaló.

Como ejemplo, mencionó que la obra del pasaje de la calle 25 de Mayo todavía no se concretó, pese a los anuncios. “la obra del pasaje de la calle 25 de Mayo después de tantos anuncios sigue sin concretarse, pero para aumentar las tasas municipales no hay demoras”, expresó.

La oposición rechazó más presión tributaria

Araya dijo que su bloque no comparte una política que aumente la carga sobre quienes “cumplen todos los meses con sus obligaciones” sin ofrecer una respuesta equivalente en obras, servicios y mejoras para la comunidad.

“No vamos a avalar aumentos acumulativos e imprevisibles que profundizan la presión sobre el bolsillo de los vecinos”, enfatizó el concejal del Frejupa.