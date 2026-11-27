Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

La localidad recibió 194 nuevas luminarias en la tercera etapa del Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente. Con la incorporación, llegará a 922 equipos LED.

Macachín incorporó 194 luminarias LED en la tercera etapa del Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente. Con esta entrega, la localidad alcanzará los 922 equipos de tecnología eficiente, que representarán el 70 por ciento de su alumbrado público.

Cuando el plan comenzó a implementarse, en 2020, Macachín tenía apenas 119 luminarias LED, equivalentes al 9 por ciento de su parque lumínico. La nueva entrega fue realizada por la Secretaría de Energía y Minería, a través de la Subsecretaría de Energías Renovables.

Avanza la iluminación LED en Macachín

De la actividad participaron la subsecretaria de Energías Renovables, Georgina Doroni; el director de Planificación y Proyectos, Rodolfo Álvarez; la directora de Relaciones Institucionales y Extensión, Florencia Rivara; el intendente de Macachín, Martín Mujica, y el gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Macachín, Claudio Marrón.

El plan también permitió mejorar la infraestructura vial. Mediante un convenio de colaboración con la Dirección Provincial de Vialidad, se iluminaron los cruces de la circunvalación con las rutas provinciales 18 y 1, en el sector sur de la localidad.

Más visibilidad y seguridad en los accesos

La instalación de luminarias en esos puntos busca mejorar las condiciones de visibilidad y seguridad para quienes circulan por los accesos a Macachín.