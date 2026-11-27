Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El Concejo Deliberante recibió el proyecto de Presupuesto General y la Ordenanza Fiscal y Tarifaria para 2027. Las iniciativas pasarán por comisiones y se prevé que sean votadas antes de fin de año.

El municipio de General Pico presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto General 2027, que asciende a 79.347 millones de pesos, junto con la iniciativa de Ordenanza Fiscal y Tarifaria para el próximo año. Ambos expedientes ingresaron durante la vigésima sesión ordinaria anual.

Las propuestas serán analizadas en las comisiones correspondientes y deberán llegar al recinto para su votación antes de fin de año. En los próximos días podrían comenzar las rondas de exposiciones, en las que funcionarios de cada área explicarán a los concejales las previsiones presupuestarias.

Presupuesto 2027 de General Pico: inversión y cifras

Según informó el municipio, el monto proyectado representa un incremento del 27,1 por ciento respecto del Presupuesto 2026, incluidas sus ampliaciones. En comparación con los 58.735 millones de pesos aprobados hace un año, el aumento alcanza el 35,1 por ciento.

La inversión pública prevista para 2027 crecería cerca de un 54 por ciento frente a la ejecución estimada para el ejercicio actual. El cálculo contempla una importante compra de maquinaria para sostener la prestación de los servicios municipales.

Desarrollo Social y tratamiento en comisiones

En un contexto económico complejo, la Secretaría de Desarrollo Social contará con recursos para sostener el sistema de cuidado, las políticas de acompañamiento familiar, la promoción social y el abordaje territorial. También se prevén fondos para transferencias sociales, destinadas principalmente a subsidios y asistencia.

Una vez concluidas las exposiciones de los funcionarios y el análisis en las comisiones, los proyectos serán tratados en una sesión del Concejo Deliberante. El objetivo es completar su debate y votación antes de que termine el año.

El Concejo aprobó el torneo infantil Decanito 2026

Durante la sesión, los concejales aprobaron por unanimidad declarar de interés legislativo el torneo de fútbol infantil Decanito 2026, organizado por Pico FC. La competencia se realizará los días 11, 12 y 13 de diciembre y reunirá alrededor de 1.500 niños.

En cambio, el cuerpo rechazó por mayoría un proyecto de resolución presentado por Juntos por el Cambio. La iniciativa solicitaba al municipio un relevamiento de los cordones cuneta de la ciudad para identificar cuáles necesitan reparación o mantenimiento.