Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una reforma integral que flexibiliza los requisitos para los vehículos, permite hasta dos licencias por titular e incorpora a los remises y las aplicaciones de viajes.

El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó por unanimidad una actualización integral de la normativa que regula el transporte público de pasajeros. La reforma modifica la ordenanza del Servicio Público de Coches Taxímetro, vigente desde 2010, y fue respaldada durante la 18.ª sesión ordinaria de 2026, luego de un prolongado debate con participación de distintos bloques y representantes del sector.

Entre los cambios, se flexibilizan las condiciones para prestar el servicio: los licenciatarios podrán comenzar a trabajar con vehículos que no sean cero kilómetro y se ampliará la antigüedad permitida para las unidades. También dejará de ser obligatorio utilizar determinados colores y se autorizará la publicidad en los automóviles.

Qué cambia en la ordenanza de taxis de Santa Rosa

La normativa ampliará el plazo para utilizar vehículos sustitutos y permitirá que una misma persona tenga hasta dos licencias. Además, incorporará a los remises, cuya actividad estaba contemplada en una ordenanza de la década del noventa.

Otro punto central es la autorización para utilizar aplicaciones de transporte, como Uber. En cambio, se eliminará la fórmula polinómica de actualización tarifaria, un mecanismo que, según se explicó durante el debate, no había dado resultados en el último tiempo.

Carteles sobre bebidas energizantes y participación vecinal

En la misma sesión, se aprobó una ordenanza que obliga a los comercios que venden bebidas energizantes a exhibir carteles sobre la prohibición de venta a menores de 18 años. La cartelería también deberá advertir que el consumo excesivo y la mezcla con alcohol son perjudiciales para la salud.

Por otra parte, se aprobó una iniciativa del Frejupa para conformar una Comisión Especial que continuará trabajando el próximo año en la elaboración de un anteproyecto de ordenanza. La propuesta apunta a regular la actividad de control y las rendiciones de cuentas municipales. La comisión estará integrada por los mismos actores que participaron de la instancia anterior.

También se modificó el funcionamiento de la Banca del Vecino, el mecanismo de participación ciudadana del Concejo Deliberante. Desde ahora, los concejales podrán intervenir y dialogar con quienes utilicen ese espacio durante los 15 minutos previstos para cada exposición.