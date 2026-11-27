Las calles del centro de Santa Rosa se llenaron de estudiantes que participaron del último día de quinto, conocido como UDQ. Alumnos y alumnas de distintos colegios se reunieron para celebrar el cierre de una etapa y el próximo ingreso a sexto, el último año de la secundaria.
Qué es el último día de quinto en Santa Rosa
La celebración reúne a estudiantes de quinto año de varios establecimientos santarroseños. Con el viernes 4 como último día de clases, los adolescentes aprovecharon la jornada para despedir el año escolar y compartir con sus compañeros.
Festejos y caminata por el centro santarroseño
Durante el encuentro, los chicos y chicas pintaron remeras y se arrojaron espuma entre sonrisas y momentos de distensión. Después, caminaron juntos por las calles céntricas, ante la mirada curiosa y atenta de los vecinos que circulaban por la zona.
Por la noche, los estudiantes tenían previsto continuar los festejos en un reconocido boliche y cerrar una jornada que, según la expectativa, recordarán durante varios años.