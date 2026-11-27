Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El accidente ocurrió este jueves, cerca de las 15:20, al sur del cruce con la Ruta Provincial 18. Los ocupantes del vehículo recibían asistencia del personal de salud cuando llegaron los bomberos.

Un vehículo despistó este jueves sobre la Ruta Nacional 35, al sur del cruce con la Ruta Provincial 18. El accidente se registró alrededor de las 15:20.

Tras activarse el Sistema de Alarma Bomberil, Bomberos Voluntarios de Ataliva Roca acudieron al lugar con dos dotaciones integradas por ocho bomberos.

Operativo de bomberos y asistencia en la Ruta 35

Al arribar, los bomberos constataron que un vehículo había despistado. Sus ocupantes estaban siendo asistidos por personal de salud.

Los bomberos trabajaron en el aseguramiento y la prevención de la escena junto con efectivos policiales.