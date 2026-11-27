Un vehículo despistó este jueves sobre la Ruta Nacional 35, al sur del cruce con la Ruta Provincial 18. El accidente se registró alrededor de las 15:20.
Tras activarse el Sistema de Alarma Bomberil, Bomberos Voluntarios de Ataliva Roca acudieron al lugar con dos dotaciones integradas por ocho bomberos.
Operativo de bomberos y asistencia en la Ruta 35
Al arribar, los bomberos constataron que un vehículo había despistado. Sus ocupantes estaban siendo asistidos por personal de salud.
Los bomberos trabajaron en el aseguramiento y la prevención de la escena junto con efectivos policiales.