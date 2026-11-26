Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

El fuego se habría iniciado por un cortocircuito en una instalación eléctrica y se propagó rápidamente por la casa. Una mujer y dos jóvenes fueron trasladados al hospital, sin lesiones de gravedad.

Un incendio de importantes dimensiones destruyó este jueves una vivienda precaria ubicada en el pasaje El Indio, en Catriló. Una mujer y dos jóvenes fueron trasladados al hospital local para ser examinados, aunque ninguno sufrió lesiones de gravedad.

El siniestro se habría iniciado cerca de las 13.15, a raíz de un cortocircuito en la térmica de luz instalada en una de las habitaciones. El fuego se propagó rápidamente por toda la casa.

Una mujer sufrió lesiones superficiales y dos jóvenes inhalaron humo

La propietaria sufrió lesiones superficiales en el rostro, mientras que los otros dos ocupantes inhalaron humo. Los tres recibieron asistencia del personal de salud y fueron trasladados en ambulancia al centro médico local.

Bomberos controlaron el incendio en Catriló

Bomberos Voluntarios lograron controlar el foco ígneo cerca de las 14.55 y luego realizaron tareas de enfriamiento en el lugar.

También trabajaron efectivos policiales, inspectores de tránsito y personal municipal.