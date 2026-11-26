Un incendio de importantes dimensiones destruyó este jueves una vivienda precaria ubicada en el pasaje El Indio, en Catriló. Una mujer y dos jóvenes fueron trasladados al hospital local para ser examinados, aunque ninguno sufrió lesiones de gravedad.
El siniestro se habría iniciado cerca de las 13.15, a raíz de un cortocircuito en la térmica de luz instalada en una de las habitaciones. El fuego se propagó rápidamente por toda la casa.
Una mujer sufrió lesiones superficiales y dos jóvenes inhalaron humo
La propietaria sufrió lesiones superficiales en el rostro, mientras que los otros dos ocupantes inhalaron humo. Los tres recibieron asistencia del personal de salud y fueron trasladados en ambulancia al centro médico local.
Bomberos controlaron el incendio en Catriló
Bomberos Voluntarios lograron controlar el foco ígneo cerca de las 14.55 y luego realizaron tareas de enfriamiento en el lugar.
También trabajaron efectivos policiales, inspectores de tránsito y personal municipal.