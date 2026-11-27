Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El procedimiento se realizó tras la llegada de un colectivo de larga distancia. En dos allanamientos posteriores también incautaron restos de cocaína, cannabis, una balanza, celulares, dinero y una computadora portátil.

Dos personas fueron detenidas luego de que efectivos del Grupo de Control de Tráfico Ilícito de Drogas secuestraran 519 gramos de cocaína durante un control en la Terminal de Ómnibus. El operativo se desarrolló entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, tras la llegada de un colectivo de larga distancia.

Control en la terminal y secuestro de cocaína

Durante el procedimiento, los agentes identificaron a dos personas y realizaron una requisa. La sustancia encontrada fue sometida a las verificaciones correspondientes y confirmada como cocaína. Además, incautaron teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por disposición judicial, luego se llevaron adelante dos allanamientos en distintos domicilios de la ciudad. En uno de los inmuebles hallaron restos de cocaína, 1,6 gramos de flores de cannabis y una balanza de precisión con restos de sustancia, además de otros elementos de interés para la investigación.

Dos detenidos a disposición de la Fiscalía Federal

En el segundo domicilio, los efectivos secuestraron una computadora portátil. Una vez finalizadas las diligencias, las dos personas fueron notificadas en carácter de detenidas y alojadas en dependencias policiales.

Ambas quedaron a disposición de la Fiscalía Federal interviniente, que continúa con la investigación.