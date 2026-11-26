Tras más de cuatro décadas en el sector de la construcción, la empresa diversificó sus inversiones y ganó la licitación para desarrollar un parque solar de 15 MW en General Pico. Su presidente destacó el equilibrio fiscal y la previsibilidad de La Pampa.

Después de más de 40 años vinculada a la construcción, TPS Constructora decidió ampliar sus inversiones y encontró en La Pampa una oportunidad en el sector energético. La empresa ganó la licitación para desarrollar el Parque Solar Fotovoltaico General Pico II, un proyecto de 15 MW que incorpora la participación de Pampetrol.

El fundador y presidente de la firma, José Antonio Pécora, contó cómo se tomó la decisión durante uno de los paneles de La Pampa Negocios 360, organizado por La Fábrica Podcast. En la conversación también participó el secretario de Energía y Minería provincial, Matías Toso.

La Pampa y la decisión de invertir en energía solar

El encuentro puso en diálogo la búsqueda de nuevas oportunidades por parte de una empresa privada y la estrategia provincial para avanzar en la transición energética. Entre los factores que TPS analizó antes de invertir, Pécora mencionó la infraestructura, el cumplimiento de los contratos y la previsibilidad.

"Me impresionó saber que La Pampa tiene equilibrio fiscal y un orden sostenido desde hace 40 años", recordó el empresario.

Toso, por su parte, destacó la visión de largo plazo con la que trabaja la Provincia y afirmó: "Este evento habla por sí solo de que La Pampa es una provincia que se piensa muchísimo más grande de lo que es hoy".

De la construcción al Parque Solar General Pico II

El primer acercamiento importante de TPS con La Pampa ocurrió en 2024, durante un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción. Allí, Pécora escuchó una presentación del gobernador y de integrantes del gabinete provincial, que despertó el interés de la firma por las condiciones locales para desarrollar inversiones.

La primera experiencia no tuvo el resultado esperado: la empresa se presentó a la licitación del Parque Solar Pico I, pero quedó en segundo lugar. "El que persevera triunfa", resumió Pécora. Este año, TPS ganó la licitación para concretar Pico II, con un esquema que también contempla la participación de Pampetrol.

Previsibilidad y seguridad para los proyectos de inversión

El secretario de Energía y Minería explicó que la estrategia energética provincial se elaboró a partir de un diagnóstico y que se revisa de manera permanente, en función de los cambios que atraviesan La Pampa, el país y el escenario energético mundial.

Para Pécora, la seguridad que ofrece la Provincia como contraparte fue un elemento central al definir dónde invertir. "¿Dónde pondrías tu dinero? En una provincia que te da la seguridad de que lo que vas a invertir lo vas a recuperar", expresó.