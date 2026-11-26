Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 7:03 p. m. · 2 min de lectura

La Justicia realizó un allanamiento para obtener la historia clínica e identificar al personal de turno. La joven continúa internada en terapia intensiva y la dirección del hospital inició un sumario administrativo.

Allanaron el hospital de Toay: avanza la investigación por presunta mala praxis que dejó a una joven en terapia intensiva

La Justicia pampeana realizó este jueves un allanamiento en el Hospital Segundo Taladriz de Toay para avanzar en la investigación por un presunto error en la administración de medicamentos a una paciente de 27 años. Por el momento, no hay personas imputadas.

El procedimiento fue llevado adelante por integrantes de la Agencia de Investigaciones Científicas y de la Brigada de Investigaciones, en el marco de una causa penal a cargo del fiscal Cristian Casais.

La medida judicial tuvo como objetivo obtener la historia clínica de la paciente e identificar al personal sanitario que se encontraba de turno cuando ocurrió el episodio, para determinar eventuales responsabilidades. La Arena

El hecho ocurrió el pasado 17 de noviembre, cuando Aylén Antonella Rodríguez ingresó a la guardia del hospital por un dolor abdominal. Según denunció su familia, durante la atención le habrían administrado por error seis ampollas de noradrenalina.

La joven sufrió un paro cardíaco y graves complicaciones pulmonares que obligaron a trasladarla de urgencia al Hospital René Favaloro de Santa Rosa, donde ingresó en estado crítico.

Durante varios días permaneció en coma y con asistencia respiratoria mecánica. En las últimas horas presentó una leve mejoría y pudo ser extubada, aunque continúa internada en terapia intensiva y requiere oxígeno. El Diario de La Pampa

De acuerdo con sus familiares, la paciente todavía no se encuentra fuera de peligro debido a un cuadro de neumonía que compromete uno de sus pulmones.

Además de cuestionar la atención médica recibida, sus allegados denunciaron la falta de comunicación por parte del personal hospitalario durante la emergencia.

Mientras tanto, la dirección del establecimiento sanitario de Toay inició un sumario administrativo, en paralelo con la investigación penal.

El allanamiento representa un nuevo avance en la causa, mientras la familia reclama justicia y espera que se esclarezca cómo una consulta por un dolor abdominal terminó poniendo en riesgo la vida de la joven.