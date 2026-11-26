Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 6:28 p. m. · 1 min de lectura

El operativo se realizó en la terminal santarroseña y estuvo a cargo de efectivos de la Policía de La Pampa. La investigación incluyó dos allanamientos en viviendas de la capital pampeana.

Secuestraron más de medio kilo de cocaína en la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa: hay dos detenidos.

Un operativo antidrogas realizado en la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa culminó con el secuestro de 519 gramos de cocaína y la detención de dos personas. Además, se realizaron dos allanamientos en viviendas de la capital pampeana.

El procedimiento se desarrolló entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, en el marco de una investigación impulsada por la Justicia Federal, con intervención de efectivos de la Policía de La Pampa.

La intervención policial se produjo tras el arribo de un colectivo de larga distancia a la terminal santarroseña. Durante el operativo, los uniformados identificaron a dos personas y realizaron una requisa que permitió hallar más de medio kilo de cocaína. También fueron secuestrados teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Como parte de la investigación, la Justicia ordenó dos allanamientos en domicilios de Santa Rosa.

En una de las viviendas, los efectivos encontraron restos de cocaína, 1,6 gramos de flores de cannabis, una balanza de precisión y otros elementos de interés para la causa. En el segundo inmueble se secuestró una computadora portátil.

Tras finalizar los procedimientos, las dos personas quedaron detenidas y a disposición de la Justicia Federal.

La investigación continúa con el objetivo de determinar la procedencia y el destino de los estupefacientes secuestrados.