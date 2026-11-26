La sobreviviente declaró durante dos horas y media en Cámara Gesell y pidió que Juan Carlos Acosta permanezca detenido. También cuestionó los protocolos de atención a las víctimas y advirtió: “si sale, me mata”.

Dana Gómez, sobreviviente de violencia de género, participó el 25 de noviembre de una jornada contra la violencia hacia las mujeres y pidió que las víctimas se unan para reclamar respuestas. “Nos tenemos que unir para que esto termine, sino salimos nosotras no pasa nada. Fue un día que removió muchas cosas”, expresó.

La mujer contó que recibió llamados de otras víctimas de distintas provincias y localidades de La Pampa. “Son historia tremendas. Las han querido matar y le dan nueve meses de cárcel. ¿No sé que les pasa en la Justicia?”, cuestionó.

Dana Gómez declaró en Cámara Gesell y pidió justicia

Este miércoles, Gómez declaró durante aproximadamente dos horas y media en Cámara Gesell, acompañada por una psicóloga. “Pude decir todo lo que quería. Tuve mi espacio, pedí que se haga justicia”, afirmó. Luego conversó con el juez Carlos Ordás, quien le manifestó que estaba a su disposición y que podía llamarlo cuando quisiera.

Durante la diligencia también reconoció elementos incorporados a la causa, entre ellos el cuchillo con el que fue atacada. La investigación está vinculada con la agresión ocurrida el 1 de noviembre, en la vivienda que compartía con Juan Carlos Acosta, de 40 años, en el barrio Santa María de La Pampa.

El pedido de prisión preventiva para Juan Carlos Acosta

Gómez espera que el juez disponga que Acosta continúe detenido con prisión preventiva. Según relató, el ataque ocurrió después del partido entre Boca y River, cuando le reclamó por la falta de comida. “Me buscaba el cuello, me quería matar”, recordó.

Por el momento, Acosta tiene una prisión preventiva de 60 días y, de acuerdo con lo señalado, quedaría en libertad el primer día de 2027. Gómez expresó su temor ante esa posibilidad: “si sale, me mata”.

El reclamo por los protocolos de atención a víctimas

La sobreviviente pidió cambios en los procedimientos para denunciar y recibir asistencia. “Te piden que denuncies, denunciás y el tipo sale a las horas”, sostuvo. También criticó algunas preguntas que, según contó, reciben las víctimas durante la atención de organismos de género.

“Por ejemplo vienen de Género y te preguntan: que hiciste vos para que esto?. Esa pregunta no la pueden hacer así, no. Como si buscaran la culpa”, dijo. Y agregó: “Otra: te preguntan si tenés testigos. No puede ser. Sé que hay falsas denuncias, pero que hagan las preguntas de otra forma”.

Gómez también recordó que, tras la agresión, la fiscal Micaela Sucurro le dijo que la Cámara Gesell podía tardar dos o tres meses. “Ahí es cuando salí a contar todos, a los medios”, explicó. “Pero no ser que para que nos tengan en cuenta tenemos que salir, dar la cara, mostrarnos todas estropeadas”, lamentó.

El acompañamiento psicológico de Dana Gómez

Por último, Gómez agradeció el apoyo que recibe actualmente. “Estoy acompañada, agradecida del apoyo que ahora tengo”, afirmó. La Secretaría de Género le asignó una psicóloga y, además, cuenta con el seguimiento de otra profesional con quien se atiende desde hace tiempo.