Los trabajadores reclaman mejoras salariales, laborales y edilicias, además de más personal y concursos de ascenso. El SITRAJ avanza en una propuesta propia para atender la sobrecarga de tareas.

Los trabajadores de las Defensorías Civiles de Santa Rosa mantienen el quite de colaboración mientras reclaman mejoras en las condiciones laborales, salariales y edilicias. En paralelo, elaboran una propuesta propia para responder a la sobrecarga de tareas y a los problemas que afectan el funcionamiento de estas dependencias.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ), Susana Funes, describió un escenario complejo en la atención cotidiana y afirmó: "hay mucho abandono en las Defensorías". Según explicó, el personal reunió sus demandas en un documento y trabaja en una iniciativa que contempla derechos presentes en otros estatutos de la administración pública.

Sobrecarga de expedientes en las Defensorías Civiles

Entre los puntos que analiza el proyecto figuran las licencias profilácticas previstas en la Ley 643, que actualmente no están contempladas para este sector. Funes señaló que las defensorías reciben consultas de personas en situación de vulnerabilidad, muchas veces después de que estas recorrieron otras reparticiones estatales sin encontrar respuesta.

"Todo ese caudal de consultas, de problemáticas, lo absorbe el compañero. Esa es la realidad. Estamos hablando de que son compañeros que atienden prácticamente por trabajador 400 expedientes; trabajan no solo nuevos, sino expedientes que ya están archivados, que los tienen que volver a desarchivar".

La dirigente sostuvo que el reclamo no se limita a los salarios o al estado de los edificios: también incluye situaciones de violencia laboral y el impacto de las tareas sobre la salud de los empleados. Advirtió que la cantidad de trabajadores es escasa frente a la demanda que reciben.

"Hay mucho abandono en las defensorías, hay muchas problemáticas sociales y hoy los trabajadores que están atendiendo en la defensoría de la provincia de La Pampa son pocos, es muy escaso, y son compañeros que recepcionan todas esas problemáticas; no solamente gestionan, sino que son empáticos, tienen una escucha totalmente activa, pero no están siendo reconocidos en sus lugares de trabajo y todo esto obviamente termina repercutiendo en la salud del compañero".

Pedido de más personal y concursos de ascenso

Para garantizar el funcionamiento adecuado y reducir la presión sobre los equipos, el planteo gremial propone que cada defensoría cuente con al menos cuatro trabajadores. Funes también cuestionó la falta de una carrera interna y de concursos para avanzar en la estructura de estas oficinas.

"Dentro de estas defensorías civiles no hay concursos de ascenso, no hay prosecretarios; son los trabajadores y defensores, y eso también termina erosionando muchísimo el trabajo que hacen los compañeros en su jornada laboral".

Mientras el personal redacta la propuesta, el sindicato confirmó que continuará con el quite de colaboración como medida para visibilizar la situación y reclamar respuestas concretas.

El reclamo laboral y el debate por la autonomía

Consultada sobre el pedido de los defensores oficiales para que las Defensorías Civiles tengan autonomía respecto de la Procuración General, organismo del que dependen actualmente, Funes diferenció esa discusión de las prioridades de los trabajadores. Los defensores impulsan el planteo luego de obtener una recomposición salarial.

"En realidad esa autonomía tiene que ver más que nada con el ingreso de recursos para las defensorías y que sea exclusivamente enfocado a las defensorías civiles. Hoy lo que nosotros estamos planteando desde los trabajadores tiene que ver con las condiciones de trabajo, con los reclamos que vienen teniendo los compañeros que no están siendo escuchados, con el respeto hacia el trabajo de estos compañeros, que es bonificaciones, concursos de ascenso y obviamente más personal".

La referente sindical sostuvo que cualquier eventual esquema de autonomía deberá contemplar respuestas a las demandas laborales del personal, entre ellas las bonificaciones, los concursos de ascenso y la incorporación de más trabajadores.