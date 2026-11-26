Las ventas en supermercados pampeanos subieron un 2,5% real interanual en septiembre y acumularon un avance del 1,3% entre enero y septiembre. La provincia fue una de las cuatro jurisdicciones con crecimiento durante el mes.

Las ventas en supermercados de La Pampa crecieron un 2,5% real interanual en septiembre de 2026, una vez descontado el efecto de la inflación. Con ese resultado, la provincia se ubicó en el tercer puesto del ranking nacional, en un contexto de retracción del consumo.

Durante el mes, los supermercados pampeanos relevados facturaron 25.599 millones de pesos. El aumento real superó en 5,5 puntos porcentuales el desempeño registrado en el conjunto del país.

La Pampa, entre las provincias con más ventas en septiembre

La provincia fue una de las únicas cuatro jurisdicciones que anotaron subas en el noveno mes del año. Neuquén encabezó el registro, con un alza del 6,7%, seguida por Río Negro, con el 4%; La Pampa, con el 2,5%; y Santiago del Estero, con el 1,8%.

En contraste, las mayores caídas se registraron en Corrientes, con el 18%; Chaco, con el 10,6%; y Misiones, con el 8,3%. Los datos corresponden a un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre la base de la Encuesta de Supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El balance de ventas en supermercados entre enero y septiembre

La evolución favorable también se reflejó en el acumulado de los primeros nueve meses de 2026. Entre enero y septiembre, la facturación de los supermercados de La Pampa llegó a 225.511 millones de pesos, con un crecimiento real del 1,3% frente al mismo período del año anterior.

Solo otras dos provincias cerraron ese tramo con números positivos: Neuquén, con un aumento del 3,9%, y Río Negro, con el 1,4%. En el resto de las jurisdicciones relevadas hubo retrocesos, mientras que el promedio nacional cayó un 2,9%.

Qué rubros crecieron y cuáles retrocedieron en La Pampa

En septiembre, el mayor incremento interanual real en la provincia correspondió a verduras y frutas, con una suba del 15,9%. Las ventas de carnes avanzaron un 11,3%. También aumentaron otros artículos, un 5,2%; productos lácteos, un 4,2%; y productos de almacén, un 1,5%. Los artículos de limpieza no registraron variaciones.

El resultado de almacén y lácteos se diferenció del comportamiento nacional: esos rubros retrocedieron un 3,1% y un 2,6%, respectivamente. En La Pampa, las caídas más fuertes fueron las de indumentaria, con un 22,6%, y electrónicos, con un 9%. Además, bajaron las ventas de bebidas, un 4%; panadería, un 1,7%; y alimentos preparados y rotisería, un 0,4%.

La caída nacional del consumo llegó a nueve meses consecutivos

En todo el país, las ventas en supermercados sumaron 2,45 billones de pesos en septiembre y tuvieron una caída real interanual del 3%, la novena consecutiva. En la comparación desestacionalizada con agosto, el retroceso fue del 0,9%.

De los once rubros incluidos en la encuesta del INDEC, solo dos mostraron aumentos nacionales: carnes, con el 6,5%, y verduras y frutas, con el 3,4%. Durante septiembre se realizaron 64,5 millones de operaciones, un 1,1% menos que un año antes.

El ticket promedio alcanzó los 38.059 pesos, lo que representó una baja real del 1,9% frente a septiembre de 2025. La encuesta releva a 92 empresas con 3.125 bocas de expendio distribuidas en el país y no incluye la totalidad de los supermercados ni al conjunto de los comercios minoristas.