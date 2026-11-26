Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

El especialista en comunicación política participará este lunes 30 de noviembre de un panel presencial en la Facultad de Ciencias Humanas. La actividad abordará herramientas para sostener la comunicación gubernamental a largo plazo.

El docente, investigador y consultor en comunicación política Mario Riorda encabezará este lunes 30 de noviembre un conversatorio en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. El panel se titula «El mito de gobierno. Debates y herramientas para la comunicación gubernamental de largo plazo».

La actividad será presencial y está dirigida a graduados, estudiantes, docentes y público general. Comenzará a las 18 en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad, ubicado en Coronel Gil 353, segundo piso.

Mario Riorda y la comunicación gubernamental a largo plazo

Riorda es especialista en comunicación política y gubernamental y una figura de referencia en el ámbito latinoamericano. Es autor de 19 libros, asesoró a más de 80 gobiernos, trabajó como consultor para organismos como el PNUD, el BID y el CFI, y se desempeña como docente de posgrado.

Durante su exposición, analizará cómo construir y sostener el mito de gobierno a largo plazo, más allá del cortoplacismo y de las métricas digitales.

Presentación de un libro e intercambio con el público

En el encuentro, Riorda también hablará sobre su libro. La presentación estará a cargo de Juan Bautista Massa, graduado de la UNLPam y organizador de la actividad junto con el Departamento de Comunicación Social.

La conversación será moderada por las docentes Luz Lardone y Mariana Cornejo, y se desarrollará como un intercambio abierto con el público.