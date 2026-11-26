La falta de quórum y de acuerdos con la oposición frenó el tratamiento del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial. La iniciativa busca modificar los plazos electorales y eliminar la audiencia previa obligatoria con los partidos.

El PJ aceptó postergar el debate de la reforma electoral en la Legislatura de La Pampa, luego de que los bloques opositores anticiparan que no aportarían el quórum necesario para abrir la sesión. La iniciativa del Ejecutivo provincial proponía cambiar las reglas de cara a las próximas elecciones, entre otros puntos, con una reducción de los plazos de campaña.

La UCR, el PRO-MID y Comunidad Organizada cuestionaron que el proyecto hubiera sido enviado sin una instancia previa de diálogo con las fuerzas políticas. Además, rechazaron el tratamiento que consideraron “exprés”, una posición que terminó condicionando el avance legislativo.

La reforma electoral quedó sin quórum en la Legislatura

La Cámara está integrada por 15 bancas por lado, por lo que el Frejupa necesita al menos el acompañamiento de un legislador opositor para habilitar la sesión. Aunque el oficialismo había obtenido dictamen favorable en la Comisión de Legislación General, ese respaldo no alcanzaba para garantizar el tratamiento en el recinto.

El proyecto plantea modificar la Ley 2042 y reducir de entre 90 y 120 días a un plazo de entre 45 y 60 días el período entre las elecciones internas partidarias y los comicios generales. También propone mantener entre 60 y 90 días la anticipación para convocar a las internas y eliminar la audiencia previa obligatoria con los partidos políticos.

Ziliotto deberá definir cuándo retomar el debate

Con la discusión postergada, la decisión queda en manos del gobernador Sergio Ziliotto. Una convocatoria a sesiones extraordinarias en diciembre permitiría intentar tratar nuevamente la iniciativa antes de fin de año, aunque el oficialismo necesitaría alcanzar acuerdos para reunir el quórum.

Si no se concreta esa alternativa, el debate pasará al período ordinario de 2027, que comienza en marzo. La postergación representa un revés para la estrategia del Gobierno provincial, que buscaba modificar las reglas electorales antes de que se acelere la disputa política por la sucesión de Ziliotto.