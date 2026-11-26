El evento se realizará los días 9 y 16 del próximo mes con el acompañamiento de la Municipalidad. La organización fue uno de los temas abordados en una reunión entre el intendente Luciano di Nápoli y autoridades de la CACIP.

El Festival de Calles ya tiene dos fechas confirmadas: se realizará los días 9 y 16 del próximo mes en Santa Rosa y contará con el acompañamiento de la Municipalidad. La organización del evento fue uno de los temas de una reunión entre el intendente Luciano di Nápoli y la comisión directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP).

Festival de Calles y trabajo conjunto en Santa Rosa

El encuentro estuvo encabezado por la presidenta de la entidad, Rosalynd Valenzuela. Durante la reunión, también analizaron la situación del comercio local, las pequeñas y medianas empresas y los negocios de la ciudad.

Además, conversaron sobre obras públicas municipales que contribuyen al desarrollo comercial y turístico de Santa Rosa, entre ellas la ampliación del Parque Lineal y su paseo gastronómico, la semipeatonalización del microcentro y la renovación de la Plaza San Martín.

Obras públicas, comercio y turismo local

Al cierre del encuentro, Di Nápoli y las autoridades de la CACIP destacaron la colaboración entre ambas partes y expresaron su compromiso de continuar trabajando en conjunto.