Los bloques cuestionan la habilitación del taller Técnica Sur y advierten que las obleas podrían generar multas y perjuicios para los conductores. El proyecto reclama frenar el sistema hasta que el municipio acredite sus facultades y las autorizaciones correspondientes.

Los bloques de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) y Comunidad Organizada volvieron a reclamar la suspensión de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Santa Rosa. Mediante un proyecto de comunicación, solicitaron detener la exigencia y el cobro del trámite, además de paralizar las actividades del taller privado encargado de los controles.

La iniciativa ingresó en el último temario del Concejo Deliberante con las firmas de Diego Camargo, de la UCR, y Fabiana Castañeira, de Comunidad Organizada. El reclamo no cuenta con el acompañamiento del PRO.

El reclamo por la habilitación de Técnica Sur

El proyecto sostiene que el taller Técnica Sur no tendría las habilitaciones necesarias de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para emitir certificados y obleas de RTO con reconocimiento oficial. Los ediles pidieron que la suspensión se mantenga hasta que la Municipalidad acredite documentalmente que cuenta con las competencias y autorizaciones requeridas.

Los concejales calificaron de “particular gravedad” someter a vecinos de Santa Rosa y a automovilistas de otras localidades a un procedimiento cuya validez legal, según plantean, está cuestionada. También señalaron que ya hubo conductores con domicilio en la capital pampeana alcanzados por situaciones perjudiciales.

Conductores denunciaron multas y perjuicios en rutas

De acuerdo con la presentación, varios automovilistas que pagaron la revisión en Técnica Sur fueron sometidos a controles e infracciones en rutas fuera de la ciudad, donde se puso en duda la autenticidad de las obleas. Los bloques advirtieron que esa situación puede derivar en consecuencias administrativas, eventuales acciones penales, pérdidas económicas e inseguridad jurídica.

La propuesta también cuestiona las atribuciones municipales para implementar el régimen. El texto afirma que la seguridad vial y la organización de las revisiones técnicas se rigen por normas nacionales y provinciales, y sostiene que la Municipalidad de Santa Rosa no puede asumir facultades que no le hayan sido delegadas expresamente por ley.

El proyecto pide frenar la exigencia y las multas

Los ediles plantearon que la intervención de La Pampa en los acuerdos vinculados con la RTO debe analizarse junto con las observaciones de la Asesoría Letrada de Gobierno sobre la competencia provincial. Además, remarcaron el papel del Consejo Provincial de Tránsito en la regulación vial pampeana.

Para la UCR y Comunidad Organizada, es “inadmisible” destinar recursos municipales a sostener un cobro cuestionado. Por eso, solicitaron intimar al intendente para que frene la exigencia de la RTO y disponga el cese de actividades de Técnica Sur hasta que se demuestre el cumplimiento de los requisitos.

El planteo se conoce mientras la Municipalidad aplica multas de alrededor de 500 mil pesos a quienes circulan sin la revisión. Desde el 1 de septiembre cambió el criterio vigente hasta entonces, que permitía evitar la sanción si el infractor se comprometía a realizar el trámite.