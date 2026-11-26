Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El Frejupa intentará reunir el quórum para modificar los plazos entre las internas abiertas y las elecciones generales. La iniciativa de Sergio Ziliotto también elimina la audiencia previa con los partidos.

La Cámara de Diputados de La Pampa tendrá hoy su última sesión ordinaria del año, con la reforma de la ley electoral como uno de los principales temas de la agenda. Desde las 11, el bloque oficialista del Frejupa buscará aprobar el proyecto impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto.

La iniciativa modifica el artículo 2 de la Ley 2.042, que regula el Sistema de Elecciones Internas Abiertas. El oficialismo cuenta con 15 de las 30 bancas, una menos que las 16 necesarias para abrir la sesión, por lo que dependerá de que legisladores de la oposición se presenten para alcanzar el quórum.

Qué cambios propone la reforma electoral en La Pampa

El proyecto, ingresado el 16 de noviembre, establece que las internas para elegir candidatos a cargos provinciales se realicen entre 45 y 60 días antes de las elecciones generales. La ley vigente fija un intervalo de entre 90 y 120 días.

La propuesta conserva el plazo de entre 60 y 90 días para convocar a las internas, pero elimina la audiencia previa en la que el Poder Ejecutivo debe escuchar a partidos, alianzas y autoridades electorales antes de formalizar la convocatoria. El oficialismo sostiene que acortar el calendario permitiría reducir los costos de campaña y el tiempo de actividad proselitista.

El rechazo opositor y el dictamen del oficialismo

El martes, el bloque oficialista obtuvo un dictamen favorable después de que representantes de la UCR, el PRO-MID y Comunidad Organizada se retiraran de la Comisión de Legislación General. Los espacios opositores rechazaron el tratamiento acelerado de la iniciativa. El dictamen reunió únicamente firmas del Frente Justicialista Pampeano.

Los jefes de bancada opositores Hipólito Altolaguirre, María Laura Trapaglia y Sandra Fonseca cuestionaron que el Gobierno enviara el proyecto sin una negociación previa. También plantearon que el debate debía incluir otras propuestas, como la Boleta Única Papel, y objetaron que las reglas electorales se modificaran por decisión de un solo sector.

La defensa de Daniel Bensusán a la iniciativa

El senador nacional peronista Daniel Bensusán defendió la reforma y acusó de "doble vara" a la UCR y al PRO. Sostuvo que esos partidos cuestionan los cambios electorales en La Pampa mientras negocian modificaciones con La Libertad Avanza en el Congreso nacional. Además, calificó a los bloques provinciales opositores como «rejunte antiperonista».