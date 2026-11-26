El senador pampeano pidió precisiones a Diego Santilli sobre el traspaso de los complejos de Santa Rosa, General Pico y Toay. La Provincia busca hacerse cargo de las obras, suspendidas tras la asunción de Javier Milei.

El senador nacional por La Pampa, Daniel Bensusán, reclamó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, información sobre las 636 viviendas del programa Procrear que permanecen paralizadas en Santa Rosa, General Pico y Toay. El planteo se realizó durante la presentación del funcionario ante el Senado, donde el legislador consultó por las gestiones para que la Provincia pueda asumir los desarrollos y terminar las obras.

Bensusán recordó en sus redes sociales que los trabajos comenzaron en 2023 y se suspendieron después de la asunción del presidente Javier Milei. Según señaló, el Gobierno pampeano pretende completar los complejos y entregar las viviendas a las familias que esperan acceder a una casa.

El reclamo de La Pampa por las obras de Procrear

El senador también mencionó que el gobernador Sergio Ziliotto planteó el tema ante el ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos firmaron un acta de intención para avanzar en la compensación de deudas entre la Nación y La Pampa. “El Gobierno nacional no avanzó y 636 familias pampeanas siguen esperando”, expresó Bensusán.

En su publicación, el legislador apuntó directamente contra el titular de Economía: “Caputo no solo es el arquitecto de las peores crisis de la Argentina, sino también el cancerbero del sueño de la casa propia”.

Cuántas viviendas están paralizadas en Santa Rosa, Pico y Toay

Los tres desarrollos urbanísticos incluyen 168 viviendas en Santa Rosa, 198 en General Pico y 270 en Toay. Las obras se formalizaron en febrero de 2023, en el marco del programa Procrear II, con una inversión nacional anunciada entonces de más de 12.000 millones de pesos.

Bensusán sostuvo que las respuestas de la administración nacional siguen siendo imprecisas y que no hay certezas sobre los próximos pasos. Según relató, Santilli manifestó que va a “mirar el tema”, pero no informó en qué estado está el trámite ni cuándo podría firmarse el acuerdo con La Pampa.

La Provincia busca hacerse cargo de los complejos habitacionales

La posibilidad de que el Gobierno provincial asuma la finalización de las viviendas forma parte de las negociaciones entre ambas jurisdicciones. El reclamo pampeano busca obtener el traspaso de la operatoria para completar las obras y avanzar luego con la adjudicación de las unidades.