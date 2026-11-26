Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

El incidente ocurrió cerca de las 15.45 en la avenida Circunvalación y Paul Harris, en el barrio Matadero. La maniobra afectó a vecinos de la zona y motivó un aviso a la Cooperativa Popular de Electricidad.

Un camión con semirremolque enganchó cables del alumbrado público mientras su conductor intentaba esquivar una motocicleta en Santa Rosa. El episodio ocurrió cerca de las 15.45 en la intersección de la avenida Circunvalación y Paul Harris, en el barrio Matadero.

Personal de la Seccional Primera llegó al lugar luego de recibir un aviso del Cecom. Los efectivos entrevistaron al conductor, quien explicó que realizó la maniobra para evitar a la moto y, en ese momento, enganchó los cables del tendido eléctrico.

Intervención por los cables afectados en el barrio Matadero

Tras el incidente, se dio aviso a la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE). Desde la entidad informaron que enviarían personal de guardia para intervenir.

El episodio afectó a algunos propietarios de viviendas de la zona. Según se informó, el conductor del camión tenía toda la documentación correspondiente.