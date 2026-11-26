Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El sorteo para los niveles Inicial y Secundario se transmitirá en vivo el miércoles 2 de diciembre a las 18. Las familias recibirán los resultados por el sistema Voz por Vos y también podrán consultarlos en el sitio oficial.

El miércoles 2 de diciembre a las 18 se realizará el sorteo de vacantes para ingresar a los niveles Inicial y Secundario en La Pampa. La transmisión será en vivo por el canal de YouTube del Ministerio de Educación provincial: youtube.com/@educa-me.

Cómo se asignarán las vacantes en La Pampa

El acto será fiscalizado por un escribano público y definirá quiénes ingresarán a las instituciones educativas o a los turnos elegidos como primera opción.

Además, el sorteo establecerá un orden para garantizar la asignación de vacantes en los demás establecimientos o turnos seleccionados por las familias entre sus preferencias de segundo a sexto orden.

Cómo consultar los resultados del sorteo escolar

Una vez finalizado el acto, las familias recibirán una notificación a través del sistema informático Voz por Vos. Los resultados oficiales también se publicarán en el sitio web del Ministerio de Educación: educacion.lapampa.edu.ar/estudiantes-y-familias/inscripciones-ingresantes.

Teléfonos de consulta para las familias

Las consultas podrán realizarse de lunes a viernes, mediante mensajes de WhatsApp, entre las 10 y las 14. Las líneas disponibles son: Inicial, (2954) 476760; Primaria, (2302) 202556; Secundaria, (2954) 732158; y Secundaria Técnica, (2954) 712540.