El miércoles 2 de diciembre a las 18 se realizará el sorteo de vacantes para ingresar a los niveles Inicial y Secundario en La Pampa. La transmisión será en vivo por el canal de YouTube del Ministerio de Educación provincial: youtube.com/@educa-me.
Cómo se asignarán las vacantes en La Pampa
El acto será fiscalizado por un escribano público y definirá quiénes ingresarán a las instituciones educativas o a los turnos elegidos como primera opción.
Además, el sorteo establecerá un orden para garantizar la asignación de vacantes en los demás establecimientos o turnos seleccionados por las familias entre sus preferencias de segundo a sexto orden.
Cómo consultar los resultados del sorteo escolar
Una vez finalizado el acto, las familias recibirán una notificación a través del sistema informático Voz por Vos. Los resultados oficiales también se publicarán en el sitio web del Ministerio de Educación: educacion.lapampa.edu.ar/estudiantes-y-familias/inscripciones-ingresantes.
Teléfonos de consulta para las familias
Las consultas podrán realizarse de lunes a viernes, mediante mensajes de WhatsApp, entre las 10 y las 14. Las líneas disponibles son: Inicial, (2954) 476760; Primaria, (2302) 202556; Secundaria, (2954) 732158; y Secundaria Técnica, (2954) 712540.