Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

La iniciativa propone extender por un año la vigencia de la Ley 12.908, que vence el 31 de diciembre. El dirigente gremial Milton Fernández advirtió sobre presiones empresariales y pidió avanzar con la discusión de un nuevo estatuto.

El Senado debatirá la prórroga del Estatuto del Periodista durante una sesión que también incluirá proyectos de relevancia, como la reforma laboral que busca postergar las PASO del próximo año y la ley de Ludopatía. La norma vigente, identificada como Ley 12.908, tendría vigencia hasta el 31 de diciembre.

El secretario general del Sindicato de Prensa Zona Sur La Pampa, Milton Fernández, señaló que el tratamiento de la iniciativa enfrenta presiones y pidió que se apruebe una extensión por un año, mientras se debate un nuevo marco legal para el sector.

“Estábamos contentos porque se daba la discusión por la prórroga, pero evidentemente la presión empresarial ha sido muy fuerte. Desde la Federación ya están llamando a que les pidamos a nuestros legisladores, porque hace una semana se aprobó la moción para tratar esta prórroga, y hay legisladores que ya se están bajando de otras provincias, por la presión de que no se llegue a dar una prórroga por un año, para la discusión de nuestro nuevo estatuto”

Fernández expresó su preocupación por la posibilidad de que la norma pierda vigencia al comenzar el próximo año y mencionó a los senadores pampeanos Daniel Bensusán, Daniel Kroneberger y Victoria Huala.

“si no se da esa prórroga, el 1º de enero nos quedamos sin estatuto. Espero que siga así, porque si no, la verdad sería un escándalo. Creemos que tanto Daniel Bensusán, Daniel Kroneberger y Victoria Huala, van a acompañar una prórroga”.

El reclamo por la vigencia del Estatuto del Periodista

El dirigente gremial sostuvo que existen presiones de empresarios de grandes medios. En cambio, afirmó que la Asociación de Diarios del Interior de la República, que agrupa a empresas periodísticas del interior, no habría adoptado esa postura. Mencionó como ejemplos a los diarios La Arena, La Reforma y El Diario.

“hay muchas presiones de empresarios de medios grandes. Adira, que son los empresarios de medios chicos del interior, como el caso del diario La Arena, La Reforma y El Diario, no han tenido esa actitud. Por lo que nosotros sabemos, nos han dicho empresarios que para ellos mismos también un marco legal de ese tamaño también les garantiza seguridad y les garantiza derechos a la hora también de pedir una pauta, a la hora del trato con sus trabajadores”.

Fernández advirtió que la falta de un marco colectivo podría favorecer acuerdos individuales entre las empresas y sus trabajadores, en detrimento de las condiciones laborales negociadas en conjunto.

“Que no se mantenga el estatuto, apunta al trato personal. Se sabe que actualmente hay convenios unipersonales que se están haciendo en las empresas, cosa que va en detrimento de todo lo colectivo. Una mejora colectiva se discute en asamblea, se lleva una propuesta y se gana. Lo colectivo siempre suma. La discusión personal siempre es a la baja”, subrayó.

Un año para debatir un nuevo estatuto

La prórroga busca mantener vigente la Ley 12.908 por un año y, durante ese período, abrir la discusión sobre una norma superadora. Fernández indicó que la Federación cuenta con un proyecto y que también existe una propuesta de FOPEA; además, señaló que podría presentarse una iniciativa del sector empresario.

“Ahora está el vigente el Estatuto, que es la 12.908, y la prórroga es para que esté un año más. Y mientras tanto se discuta un estatuto superador. Hay un proyecto de la Federación, hay otro de FOPEA, seguramente va a haber uno del lado empresarial también. Eso es lo más democrático, a lo que nosotros aspiramos, a que nos sentemos. La Pampa y todas las provincias han hecho propuestas muy superadoras para un nuevo convenio”, cerró.