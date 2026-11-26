Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El senador pampeano pidió definiciones sobre las casas paralizadas en Santa Rosa, General Pico y Toay. La Provincia busca un acuerdo con Nación para terminar los complejos habitacionales.

El senador pampeano Daniel Bensusán reclamó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que informe cuál es la situación de las 636 viviendas del Procrear II que esperan ser terminadas en Santa Rosa, General Pico y Toay. Las obras quedaron paralizadas tras la asunción de Javier Milei y el Gobierno provincial busca un acuerdo para completarlas.

El planteo fue realizado durante una intervención ante Santilli el miércoles pasado. Según contó Bensusán, el funcionario respondió que iba a "mirar el tema", aunque no brindó precisiones sobre el estado de las gestiones ni sobre una posible fecha para concretar el acuerdo.

Las viviendas del Procrear paralizadas en La Pampa

Los tres desarrollos urbanísticos del programa Procrear II comprenden 168 viviendas en Santa Rosa, 198 en General Pico y 270 en Toay. Los proyectos comenzaron a ejecutarse en 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, y se frenaron tras la llegada de Milei a la Presidencia.

La Provincia busca hacerse cargo de la finalización de los complejos habitacionales. Para avanzar, el gobernador Sergio Ziliotto había planteado el tema al ministro de Economía, Luis Caputo, con quien firmó un acta de intención para establecer un mecanismo de compensación de deudas entre Nación y La Pampa.

Bensusán pidió precisiones sobre el acuerdo

Sin embargo, de acuerdo con el senador, las gestiones no registraron avances concretos. "636 familias pampeanas siguen esperando", señaló.

Bensusán también cuestionó la falta de definiciones del Ejecutivo nacional y apuntó contra Caputo, a quien calificó como "el cancerbero del sueño de la casa propia". El legislador reclamó que Nación informe en qué estado se encuentra el trámite y cuándo se firmará el acuerdo que permitiría a la Provincia avanzar con las obras.