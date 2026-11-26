Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La jornada se realizará el lunes 30 de noviembre en el Centro Cultural MEDASUR, con actividades educativas, artísticas y culturales. El cierre será un concierto con estudiantes de distintos puntos de La Pampa.

Más de 400 estudiantes de distintos puntos de La Pampa participarán de una nueva edición del Festival Mundos Posibles, que se realizará el lunes 30 de noviembre en el Centro Cultural MEDASUR. La propuesta, abierta a toda la comunidad, se desarrollará de 10:00 a 20:30. En caso de lluvia, las actividades se trasladarán al Club Belgrano.

Actividades educativas, artísticas y culturales en MEDASUR

La programación comenzará de 10:00 a 12:00 y continuará de 15:30 a 17:30, con presentaciones de distintas líneas de trabajo vinculadas con alfabetización, robótica, matemática y políticas del cuidado.

En el Auditorio de MEDASUR, de 18:00 a 19:00, se realizará la última función de la obra de teatro Activamos Modo Avión. El cierre está previsto entre las 19:30 y las 20:30, con un concierto en el que estudiantes compartirán sus voces, canciones y talentos.

Un encuentro con estudiantes de toda La Pampa

La subsecretaria de Educación, Sandra Gálvez, señaló que el festival marcará el cierre de las actividades anuales del Ministerio y permitirá reunir diferentes propuestas. “Para nosotros es muy importante visibilizar que las y los estudiantes puedan mostrar las habilidades que han ido construyendo en los diferentes talleres y proyectos educativos. Este festival representa la diversidad de propuestas que se pueden encontrar en el marco de la educación”, expresó.

La coordinadora pedagógica de Políticas Educativas, Rocío Mora Souto, indicó que la actividad convoca a participantes de distintas localidades y niveles: Inicial, Primario, Secundario, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) e Institutos de Formación Docente.

“Es una jornada que va a estar en movimiento y que reúne el trabajo de distintos puntos de la Provincia. Las políticas socioeducativas y las políticas del cuidado en La Pampa se sostienen, se fortalecen y se promueven a través de estas acciones”, sostuvo Mora Souto.

Quiénes organizan el Festival Mundos Posibles

El festival es organizado por el Ministerio de Educación, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación del Banco de La Pampa.

La iniciativa propone un espacio de encuentro para compartir, visibilizar y poner en valor las experiencias educativas desarrolladas durante el año en distintos puntos de la provincia.