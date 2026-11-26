Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Entre enero y noviembre de 2026, el municipio registró 3.850 solicitudes de intervención, frente a las 2.190 de todo 2025. El informe también detalla la atención de casos activos, el abordaje de varones que ejercen violencia y las acciones de asistencia económica.

Los pedidos de intervención por situaciones de violencia de género en Santa Rosa aumentaron un 75,8% durante 2026. Entre enero y noviembre, la Dirección de Políticas de Género y Diversidad municipal contabilizó 3.850 solicitudes, mientras que en los doce meses de 2025 se habían registrado 2.190.

Los datos integran el informe de gestión que el municipio presentará el 3 de diciembre y fueron anticipados en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. En lo que va del año hubo 1.660 solicitudes más que durante todo el período anterior.

Asistencia municipal y casos activos en Santa Rosa

Desde el municipio precisaron que cada solicitud puede corresponder a un pedido de acompañamiento o abordaje, a la elaboración de un informe o a la apertura de un nuevo legajo. Por eso, las cifras reflejan la demanda sobre los dispositivos de asistencia, pero no permiten determinar cuántas personas pidieron ayuda por primera vez ni cuánto crecieron los hechos de violencia.

El equipo técnico del CTI acompaña actualmente más de 270 casos activos de mujeres y diversidades. Además, durante el período elaboró más de 190 informes técnicos y concretó alrededor de 90 derivaciones a organismos especializados en niñez, salud mental, discapacidad y otras áreas.

Abordaje de varones que ejercen violencia

El informe también presenta los resultados del Equipo de Masculinidades, el dispositivo municipal dedicado al abordaje de varones que ejercen violencia. En lo que va de 2026 se registraron 409 nuevos casos de varones imputados; el equipo pudo abordar 220, equivalentes al 53,8% del total.

La Dirección de Políticas de Género y Diversidad señaló que las reincidencias se concentran en varones que no pasaron por el dispositivo municipal y planteó la necesidad de que ese abordaje sea obligatorio.

"La violencia se aprende. También se puede desaprender". "Para llegar a todos, el abordaje tiene que ser obligatorio".

También continúa activa la guardia municipal para situaciones de alto riesgo, cuya intervención se pone en marcha a través de las fiscalías y la Unidad Funcional de Género de la Policía. Cada organismo hace el seguimiento de sus propios casos, mientras que la guardia se reserva para atender urgencias.

Asistencia económica, talleres y presentación del informe

El balance incluye las acciones de La Casita, un espacio de información, orientación y acompañamiento socioeconómico que brinda capacitaciones presenciales y virtuales. Durante este año se entregaron más de 2.000 refuerzos alimentarios y se otorgarán 120 certificados de talleres de costura, cocina y panadería.

La presentación del informe de gestión 2026 será el jueves 3 de diciembre, a las 19, en el CDRS. Durante la actividad también se realizará el cierre de los talleres, la entrega de certificados y una exposición de los trabajos elaborados durante el año.

El CTI y La Casita funcionan en Tierno y Circunvalación. El Equipo de Masculinidades tiene su sede en Escalante 513 y recibe consultas en el teléfono 2954-865229.