Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa reconoció que ambas mujeres trabajaron durante años para el municipio bajo modalidades informales. Rechazó sus pedidos de ingreso a planta permanente y ordenó pagarles indemnizaciones con intereses.

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa condenó a la Municipalidad de La Maruja a indemnizar a dos mujeres que prestaron servicios para la comuna durante años en condiciones de precariedad laboral. El tribunal rechazó los pedidos de incorporación a la planta permanente, pero reconoció el derecho de ambas a recibir una compensación por el fin de sus vínculos laborales.

Las sentencias fueron dictadas el viernes 20 de noviembre por los jueces de la Sala C del STJ, José Sappa y Eduardo Fernández Mendía, en demandas contencioso administrativas iniciadas por Romina Soledad Bogino y Claudia Beatriz Cabrera.

El STJ comprobó relaciones laborales encubiertas

En los dos expedientes, el municipio sostuvo que los pagos se habían realizado dentro de programas de asistencia social y argumentó que La Maruja, por ser una localidad pequeña, tiene pocas oportunidades de empleo. Sin embargo, la documentación, los registros bancarios y los testimonios acreditaron que las mujeres trabajaron para la comuna durante períodos prolongados.

“La irregularidad con que el municipio utilizó la fuerza de trabajo de la actora durante años no puede, por esa vía, purgarse mediante el reconocimiento judicial de una estabilidad que nunca fue adquirida conforme a derecho”, señalaron los magistrados en ambas sentencias.

Las tareas de Bogino en el programa Cumelén y el hospital

La Justicia determinó que Bogino trabajó para el municipio entre el 11 de diciembre de 2015 y el 31 de marzo de 2022. Primero cumplió funciones en el programa Cumelén, destinado a personas mayores, y durante la pandemia fue asignada al establecimiento asistencial Matilde y Virginia Ghioldi.

Allí realizó tareas administrativas relacionadas con la vacunación: registraba a los vecinos, asentaba las dosis aplicadas y completaba las libretas sanitarias. La última transferencia que recibió del municipio fue de 50.000 pesos.

La comuna afirmó que el hospital dependía del Ministerio de Salud provincial. El STJ, sin embargo, concluyó que el propio intendente dispuso la contratación de Bogino y su asignación al establecimiento, con fondos municipales.

Cabrera realizó tareas de limpieza y mantenimiento

Claudia Beatriz Cabrera trabajó para la Municipalidad de La Maruja entre el 29 de julio de 2019 y el 27 de abril de 2023. Realizaba tareas de limpieza y mantenimiento en el Salón de Usos Múltiples y, según su declaración, también en el albergue municipal. Afirmó que no recibió aguinaldo ni tuvo vacaciones.

Una exfuncionaria municipal declaró que, en vez de asignar ciertas tareas al personal comunal, se priorizaba que las hicieran Cabrera y otras mujeres como contraprestación por la ayuda económica que recibían. Además, una orden de pago incorporada a la causa consignaba el concepto “diferencia sueldo”.

Para los jueces, las pruebas acreditaron que “el municipio se sirvió de su trabajo bajo la apariencia de una prestación asistencial”.

El tribunal no comprobó una represalia política

Cabrera sostuvo que su desvinculación fue una represalia por haber participado, junto con otras mujeres de la localidad —entre ellas Bogino—, en reuniones con referentes opositores en la sede de la Unión Cívica Radical. Según su versión, el intendente se enteró de esos encuentros y resolvió apartarla después de ser reelecto en mayo de 2023.

El STJ rechazó el reclamo por daño moral porque consideró que no había pruebas suficientes para demostrar una motivación política. Los testimonios que vincularon el cese con cuestiones partidarias se basaban en comentarios que circulaban en la localidad o en apreciaciones personales. El tribunal también fijó el 27 de abril de 2023, fecha del último pago, como el día de finalización de la relación laboral, antes de las elecciones provinciales.

Cómo se calcularán las indemnizaciones

Las dos trabajadoras presentaron sus reclamos administrativos el 4 de agosto de 2023. Como el municipio no respondió, acudieron a la Justicia. El STJ entendió que el uso prolongado de contrataciones precarias generó en ambas una expectativa legítima de permanencia, protegida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

La Municipalidad de La Maruja deberá pagar a cada una el equivalente a un mes de remuneración por cada año de antigüedad, más los intereses correspondientes desde la desvinculación. Los montos definitivos se establecerán mediante pericias contables.