Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Lucio Abel Dupuy fue asesinado en Santa Rosa el 26 de noviembre de 2021, cuando tenía cinco años. Su muerte derivó en condenas a prisión perpetua, un debate sobre la actuación de organismos de protección y la sanción de la Ley Lucio.

Se cumplen cinco años del asesinato de Lucio Abel Dupuy, el niño de cinco años cuyo crimen conmocionó a La Pampa y tuvo repercusión nacional. El caso puso bajo la lupa el funcionamiento de organismos e instituciones responsables de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Lucio fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa. Por el hecho fueron detenidas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, quienes luego fueron condenadas a prisión perpetua.

La investigación estableció que el niño había sufrido reiteradas situaciones de violencia física, psicológica y sexual. En los meses previos a su muerte recibió atención médica por distintas lesiones, pero no se logró detectar el maltrato que padecía.

Las condenas por el asesinato de Lucio Dupuy

El juicio oral comenzó en noviembre de 2022 y estuvo a cargo de los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora. El 2 de febrero de 2023, ambas acusadas fueron declaradas culpables y, el 17 de ese mes, recibieron la pena de prisión perpetua.

Espósito Valenti fue condenada por homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento. Páez fue considerada responsable de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con abuso sexual agravado.

El 26 de septiembre de 2023, el Tribunal de Impugnación Penal confirmó las penas de prisión perpetua. Además, al hacer lugar parcialmente a un recurso de la querella, declaró responsable a la madre de Lucio por abuso sexual agravado, delito por el que había sido absuelta en primera instancia.

Los recursos judiciales y el debate sobre la protección infantil

Desde entonces, las defensas recurrieron a distintas instancias para cuestionar las condenas. En el caso de Páez, un recurso de queja continúa en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según confirmó el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa en su última resolución.

El crimen también abrió una discusión sobre las actuaciones judiciales relacionadas con la tutela y el cuidado personal del niño. La jueza de Familia de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora de Niñas, Niños y Adolescentes, Elisa Alejandra Catán, fueron sometidas a un Jurado de Enjuiciamiento bajo la acusación de mal desempeño.

El proceso se realizó en diciembre de 2023 y terminó el día 22 con la absolución de ambas funcionarias, por cuatro votos contra uno. Tras el fallo, fueron restituidas en sus respectivos cargos.

La Ley Lucio y los cambios en la prevención de la violencia

Una de las principales consecuencias institucionales del caso fue la sanción de la Ley Nacional 27.709, conocida como Ley Lucio e impulsada por la familia del niño. La norma creó un plan federal de capacitación continua, permanente y obligatoria sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, destinado a quienes trabajan en los tres poderes del Estado nacional.

Entre los objetivos de la ley están la detección temprana de situaciones de violencia y abuso infantil, el conocimiento de los mecanismos de denuncia y la articulación entre los organismos que intervienen en la protección de las infancias.

El 15 de junio de 2023, con la presencia de los abuelos de Lucio en el recinto, la Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por unanimidad la adhesión provincial a la norma nacional, mediante la Ley 3.532.

A cinco años del crimen, las condenadas continúan recurriendo a distintas instancias judiciales. El nombre de Lucio permanece asociado al reclamo de fortalecer la prevención, la detección y la protección integral de los derechos de las infancias.