Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 9:45 a. m. · 2 min de lectura

Organizaciones feministas, sociales y sindicales reclamaron políticas de asistencia y protección a las víctimas. También cuestionaron al Gobierno provincial y al municipio.

Fuerte escrache a Juan Carlos Tierno durante la marcha contra la violencia de género en Santa Rosa

La movilización del 25N estuvo marcada por cuestionamientos al exministro de Seguridad y reclamos hacia funcionarios provinciales y municipales por las políticas de asistencia y protección a las víctimas.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones feministas, sociales y sindicales se movilizaron este miércoles por las calles de Santa Rosa, donde expresaron sus demandas y realizaron un escrache público contra Juan Carlos Tierno, exministro de Seguridad y referente de Comunidad Organizada.

Durante la jornada, los manifestantes distribuyeron y pegaron afiches con la imagen del exfuncionario bajo una contundente consigna: «Ningún golpeador en cargo del Estado».

Los carteles fueron colocados en diferentes sectores del centro de la capital pampeana, incluso sobre el monumento al General San Martín, ubicado en la plaza principal de la ciudad. El Diario de La Pampa +1

Los reclamos también alcanzaron al Gobierno provincial y al municipio

La protesta no estuvo dirigida exclusivamente contra Tierno. Las organizaciones también cuestionaron las respuestas institucionales frente a las situaciones de violencia de género.

El gobernador Sergio Ziliotto, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, y la directora municipal de Políticas de Género y Diversidad, Paula Inchaurraga, aparecieron en distintos afiches que reclamaban mayor responsabilidad estatal, coordinación entre organismos y respuestas integrales.

En el transcurso de la jornada, las organizaciones también presentaron petitorios ante los tres poderes del Estado provincial, solicitando mayores recursos, mejores mecanismos de prevención y un acompañamiento efectivo a las víctimas.

La movilización volvió a poner en agenda las demandas de quienes reclaman que las políticas públicas contra la violencia de género se traduzcan en medidas concretas de protección, asistencia y acceso a la Justicia. El Diario de La Pampa +1