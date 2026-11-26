Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

Gustavo Ariel Cools recibió una pena de cumplimiento efectivo por cinco hechos cometidos entre julio y agosto en distintos comercios de Santa Rosa. Ya tenía una condena previa y fue declarado reincidente.

Gustavo Ariel Cools fue condenado a cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo por cinco hurtos cometidos en comercios de Santa Rosa entre el 5 de julio y el 26 de agosto. Los episodios ocurrieron sin que se ejerciera fuerza y la Justicia mantuvo su condición de reincidente.

La sentencia fue dictada el viernes 20 de noviembre por el juez de Control Daniel Ralli, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado. El documento había sido firmado por la fiscal Leticia Andrea Pordomingo, la defensora Silvina Blanco y el acusado, quien reconoció su responsabilidad.

Los cinco hurtos en comercios de Santa Rosa

El primer hecho ocurrió el 5 de julio, cerca del mediodía, en el comercio El Gauchito, ubicado en Centeno 439. Según la sentencia, Cools ocultó entre sus prendas dos salamines, un tarro de dulce de leche, una bandeja de milanesas rebozadas, dos botellas de vino y varias latas de conservas.

El 23 de julio, en Casa Pamqui, situada en avenida Perón y Unanue, sustrajo un mate con bombilla, una tijera cortapernos, un taladro a batería, una llave francesa, un alicate y un juego de pinzas.

Casi un mes después, el 19 de agosto, ingresó a la Despensa Infran, en Maipú y Neuquén. Intentó llevarse un budín casero, una torta de ochenta golpes, una caja de bombones Milka, chocolates surtidos y una bandeja de sándwiches de miga. Personal policial lo interceptó cuando se retiraba, por lo que el hecho fue calificado como tentativa de hurto.

Dos intentos de hurto y una condena previa

El 22 de agosto, en el Bar Mizu, ubicado en avenida Luro 424, Cools sustrajo una botella de whisky Jack Daniel’s de un litro. El último episodio se registró el 26 de agosto en Pampa Pack, sobre avenida Luro 1145, donde intentó llevarse una caja de chocolates Tita y dos cajas de Rhodesia. El propietario y empleados del local lo aprehendieron cuando se retiraba.

La resolución señala que Cools ya había sido condenado el 25 de marzo de 2026, mediante la sentencia 28/2026, a una pena única de seis meses de prisión. En esa oportunidad también había sido declarado reincidente.

Para resolver la nueva causa, el juez valoró las denuncias de los comerciantes, las filmaciones de las cámaras de seguridad, los procedimientos policiales y las actas de secuestro de mercadería, además del reconocimiento de responsabilidad del acusado.

La calificación legal de los hechos

Los cinco episodios fueron encuadrados como tres delitos de hurto simple y dos de hurto simple en grado de tentativa, todos en concurso real. La pena impuesta por esta causa es de cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo.