Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

La camioneta se incendió cerca de las 15 en un camino rural que conduce a La Puma, a unos cinco kilómetros de General Pico. El conductor logró desenganchar el carro y salvar la carga.

Una Ford Ranger quedó destruida por completo tras incendiarse en un camino rural ubicado a unos cinco kilómetros de General Pico. El episodio ocurrió cerca de las 15, a pocos metros de la ruta provincial 1, en el camino que conduce a La Puma.

La camioneta circulaba por el camino de tierra y transportaba un carro. Al advertir que salía humo del motor, el conductor detuvo la marcha e intentó apagar el fuego, pero no pudo controlar las llamas.

Bomberos trabajaron para contener el incendio en el camino rural

Una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Pico acudió al lugar y combatió el incendio. También realizó tareas preventivas para evitar que el fuego se extendiera por el campo.

Cuando llegaron los bomberos, las llamas ya se habían generalizado y provocaron la destrucción total del vehículo. El conductor consiguió desenganchar el carro y salvar la carga que transportaba.

Intervino personal policial

En el operativo también participó personal policial, que llevó adelante tareas preventivas en la zona.