Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

El joven, de 18 años, fue aprehendido luego de que denunciaran el robo en un kiosco de las calles España y Belgrano. La Policía secuestró una mochila con mercadería y realizó un allanamiento.

Un joven de 18 años fue detenido en Toay, acusado de robar bebidas alcohólicas y cigarrillos de un comercio. Para ingresar, habría roto a patadas el vidrio de la puerta de acceso.

El hecho ocurrió este miércoles, cerca de las 4 de la mañana, en una despensa ubicada en la intersección de las calles España y Belgrano. A esa hora, la Policía recibió un aviso sobre un joven que llevaba una mochila con bebidas y cigarrillos de procedencia dudosa.

Robo en un kiosco de la calle España

En paralelo, se informó la activación de una alarma en un comercio situado sobre la calle España al 1700, a poca distancia del domicilio del joven. Al llegar, la propietaria constató que habían ingresado al local tras romper el vidrio de la puerta.

Del kiosco sustrajeron distintas bebidas alcohólicas y cigarrillos. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

Secuestraron mercadería y realizaron un allanamiento

Durante las actuaciones, los efectivos secuestraron una mochila con productos que coincidían con los denunciados por la propietaria. El joven fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial.

Además, en el marco de la investigación, se realizó un allanamiento para avanzar en el esclarecimiento del hecho. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.