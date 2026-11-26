Agustín Leonardo De Los Santos recibió ocho meses de prisión en suspenso por herir con su escopeta reglamentaria a Kevin Quiroga. El tribunal también lo inhabilitó durante seis meses para ejercer cargos policiales.

La Justicia de General Pico condenó al policía Agustín Leonardo De Los Santos, de 29 años, por dispararle a un joven a la salida de un local nocturno y provocarle lesiones leves. El tribunal le impuso ocho meses de prisión en suspenso, una pena inferior a los cuatro años de prisión efectiva solicitados por la Fiscalía y la querella.

Además, los jueces lo inhabilitaron durante seis meses para ejercer cargos policiales y fijaron reglas de conducta por dos años. Entre ellas, incluyeron la prohibición de acercarse y comunicarse con el damnificado, Kevin Quiroga.

La condena por el disparo en General Pico

El tribunal, integrado por los jueces de audiencia de juicio Marcelo Pagano, María José Gianinetto y Federico Pellegrino, declaró a De Los Santos culpable del delito de lesiones leves doblemente agravadas: por haber sido cometidas por un agente policial en abuso de sus funciones y mediante el uso de un arma de fuego.

El juicio se realizó a principios de mes durante cuatro jornadas en los tribunales piquenses. Intervinieron los fiscales Armando Agüero y Matías Juan, el defensor privado Raúl Quiroga y Guido Portis Ricciardi, representante del damnificado como querellante particular.

Cómo ocurrió el ataque con la escopeta reglamentaria

Los jueces tuvieron por acreditado que, durante la madrugada del 16 de junio de 2025, en el Pasaje Olascoaga, entre los pasajes Racedo y Orsi, De Los Santos, oficial subinspector de la Comisaría Tercera que estaba de servicio, disparó su escopeta reglamentaria contra Quiroga. El joven había salido de un local nocturno junto a un amigo.

Según el fallo, el policía efectuó un disparo con un cartucho anti tumulto que lesionó a Quiroga en la espalda cuando se encontraba a unos 10 o 15 metros. El tribunal consideró que esa acción fue “excesivo e injustificado”, porque el joven “había dejado de agredir físicamente al acusado, ya emprendiendo la retirada luego de recibir un primer disparo con municiones de goma en el hombro izquierdo”.

Los médicos constataron “múltiples lesiones contuso-excoriación en cara posterior de tórax y abdomen”, que fueron calificadas como leves. El fallo también señaló que, antes del episodio, Quiroga y su acompañante estaban exaltados y se habían comportado de manera inadecuada, motivo por el que los expulsaron de una cantina de la zona.

La discusión con los efectivos y los dos disparos

La sentencia indicó que, cuando otros policías intentaron identificarlos, los jóvenes “se negaron insultándolos y continuaron su camino, lo que motivó un pedido de refuerzo”. Más tarde, en el Pasaje Olascoaga, fueron interceptados por los efectivos y comenzaron a discutir con ellos. De otro móvil descendió De Los Santos, armado con la escopeta, junto con otro policía; un tercer agente, el de mayor rango, no bajó del vehículo.

Durante el cruce, el amigo de Quiroga discutió con el personal policial y el joven se sumó, empujando a un efectivo. De Los Santos intervino y también recibió un empujón. Luego, intentó alejar a Quiroga mientras le ordenaba que se fuera; en ese contexto, recibió cachetadas y golpes de puño en la cara, que le provocaron lesiones certificadas.

Los jueces señalaron que el acusado intentó “varios mecanismos disuasivos hacia el damnificado sin lograr resultados”. También describieron que, tras los golpes y en un lugar con poca iluminación, hizo un primer disparo con un cartucho anti tumulto, que alcanzó el hombro del joven.

El tribunal cuestionó el segundo disparo

Para los magistrados, hasta ese momento la intervención de De Los Santos estaba justificada por la agresión que, según la sentencia, ponía en riesgo su integridad física y la de sus compañeros. Sin embargo, consideraron que “el exceso y la desproporcionalidad en su accionar vino después”.

El fallo sostuvo que, luego del primer disparo, Quiroga comenzó a retirarse y que fue entonces cuando el policía realizó un segundo disparo anti tumulto, que impactó en la espalda del joven a una distancia aproximada de 10 o 15 metros. Los jueces concluyeron que “a De Los Santos solo se le puede reprochar el haber realizado el segundo disparo anti tumulto que ocasionara lesiones leves en la espalda del damnificado toda vez que no fue efectuado en el ejercicio regular de la función policial, sino más bien en un abuso de ella”.