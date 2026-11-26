Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

El vehículo se prendió fuego sobre la banquina de la ruta nacional 35, cerca de Parque Luro. Bomberos y policías trabajaron en el lugar y no se registraron personas lesionadas.

Un utilitario quedó completamente destruido tras incendiarse este martes sobre la banquina de la ruta nacional 35, en cercanías de Parque Luro. No hubo personas lesionadas.

La emergencia se registró alrededor de las 14.10, cuando se activó el Sistema de Alarma de Bomberos por un incendio vehicular en ese tramo de la ruta.

Bomberos trabajaron para controlar el fuego en la ruta 35

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Ataliva Roca, con un móvil de ataque rápido, una autobomba y una dotación integrada por cinco servidores públicos.

Al llegar, los efectivos encontraron el utilitario envuelto en llamas. Como el fuego ya se había extendido por todo el vehículo, trabajaron para extinguirlo y enfriar la unidad.

Evitaron que las llamas alcanzaran la vegetación

Además, los bomberos realizaron tareas para impedir que el incendio se propagara hacia la vegetación de la banquina y el campo lindero. Personal policial de la localidad también colaboró en el operativo.