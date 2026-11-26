La sobreviviente de un intento de femicidio participó de la marcha realizada en Santa Rosa y contó que se recupera de las heridas físicas y psicológicas. También pidió que se prorrogue la prisión preventiva de su agresor y reclamó cambios en la atención estatal.

Danna Gómez, sobreviviente de un intento de femicidio ocurrido hace menos de un mes en el barrio Santa María de Santa Rosa, participó de la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fue su primera vez en una manifestación de ese tipo y describió la experiencia como «muy movilizante».

«Es muy movilizante, se siente a flor de piel», afirmó. La joven contó que sus heridas están cicatrizando y que también recibe acompañamiento psicológico. «Estoy con dos psicólogas dos veces por semana», señaló.

Danna Gómez declaró en Cámara Gesell y pidió protección

El martes, la joven fue entrevistada mediante una Cámara Gesell. «Reconocí evidencias y quedé más tranquila porque me dieron el espacio para que yo pueda hablar. También conocí al juez Ordás, que se acercó a saludarme y quedó a disposición», explicó.

Gómez cuestionó que haya tenido que exponer públicamente su caso para que avanzaran las medidas. «Hay que salir a mostrarse. La primera vez que hablé con la fiscal me dijo que recién en dos meses iba a tener la Cámara Gesell y al final me lo consiguieron más rápido. Era ponerle un poco más de voluntad», sostuvo.

Además, aseguró que existe «mucha evidencia» para que su agresor permanezca detenido. «Si él sale me va a matar. Entonces espero que la Justicia tome conciencia de eso, porque mi vida está a su cargo», expresó.

El reclamo por más presencia del Estado

La joven marchó acompañada por amigas y familiares. Durante la movilización, manifestó su preocupación por la cantidad de casos de violencia contra las mujeres que escuchó en las últimas semanas y reclamó que se garantice la protección de quienes denuncian.

«Somos muchas en esta lucha, no se termina más. Es increíble que tengamos que salir a la calle a marchar, que tengamos que alzar la voz para que no nos maten. Es una locura, porque nadie tiene el derecho de matar a nadie ni de sufrir ningún tipo de violencia».

También recordó que su madre fue víctima de violencia por parte de Víctor Purreta y dijo que debió hacer público lo ocurrido para ser escuchada. «Mi mamá fue víctima de violencia por parte de Víctor Purreta y también tuvo que salir en los medios para que la escuchen porque el tipo salía como si nada. Y hoy me pasa eso de grande, con casi 30 años. Se sigue repitiendo la misma historia», lamentó.

Gómez pidió más intervención estatal y cambios en los procedimientos de atención. «No sé quién es responsable de estas causas, pero una va a denunciar y lo demoran unas horas. Tiene que cambiar el protocolo para que esto no siga pasando. Yo lo puedo contar, pero hay muchas mujeres que no pueden», concluyó.

El ataque y la situación judicial del acusado

El ataque ocurrió el 1 de noviembre, después de una discusión doméstica. Según la información del caso, Danna fue agredida a golpes y con un cuchillo de caza por su pareja, Juan Carlos Acosta, de 40 años. Sufrió heridas cortantes en el rostro, la cabeza, los brazos y las piernas cuando intentó protegerse el cuello, y logró escapar para pedir ayuda a su madre, que vive en una casa lindante.

El juez Carlos Ordás imputó a Acosta por tentativa de homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por mediar violencia de género, y dispuso inicialmente 60 días de prisión preventiva. Tras el reclamo público de Gómez, la fiscal Micaela Succurro confirmó que la detención será revisada y prorrogada para garantizar la protección de la joven hasta el juicio.