Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

Horacio Sorba, titular de la Asociación Agropecuaria de Eduardo Castex, cuestionó la falta de respuestas municipales y pidió que los fondos recaudados por guías se destinen a reparar los caminos vecinales. El Presupuesto 2026 prevé recaudar 640 millones de pesos y asignar 138 millones a esas tareas.

El presidente de la Asociación Agropecuaria de Eduardo Castex, Horacio Sorba, renovó el reclamo por el deterioro de los caminos vecinales del ejido castense y cuestionó que, según afirmó, no hay respuestas de las autoridades municipales.

El dirigente señaló que buscan sumar a camioneros, comerciantes y otros sectores afectados por el estado de las trazas. “Hoy no se puede ir a arreglar nada a los campos o llevar los chicos a la escuela porque se te rompe el auto o la camioneta por el estado de los caminos”, planteó.

Sorba sostuvo que la entidad reclama de manera habitual mejoras en la red vial rural y aseguró que “no hemos tenido contacto en los últimos meses” con el municipio. También consideró que hubo condiciones favorables para avanzar con las reparaciones durante el otoño y el invierno.

El reclamo por los fondos para los caminos vecinales

“Tenemos los caminos hechos un desastre, y tuvimos un otoño-invierno muy favorable para mejorarlos, y estamos reclamando que el dinero de las guías se debe destinar al mejoramiento de los caminos. La preocupación está desde siempre, pero no tenemos respuestas, porque se empezó a hacer algo y ahí nomás se abandonó”, expresó.

El Presupuesto 2026 de Castex contempla recaudar 640 millones de pesos por guías de cereales y hacienda, mientras que asigna 138 millones de pesos al mejoramiento de los caminos vecinales.

“No dan las cuentas… Reclamamos que el dinero de las guías se destine para el mejoramiento de los caminos. Ese 30 % previsto no alcanza y tampoco nos conforma, pero si encima no cumplen con ese 30 %, evidentemente hay una falta de atención al sector. Parece que no está incluido en las prioridades o la atención que el municipio debe brindar. Incluso algunos funcionarios se jactan de hacer algún chiste”, manifestó Sorba.

Renovación de autoridades en FunCoSa

En otro orden, Sorba confirmó que Hugo Armitano seguirá al frente de la Fundación Conhello para la Sanidad Animal (FunCoSa), acompañado por “prácticamente la misma” comisión directiva.

El único cambio, explicó, se produjo tras el fallecimiento de Relmo Ferrero, a quien definió como “un gran colaborador”. Su lugar será ocupado por Marcelo Borio.

Por último, el titular de la Asociación Agropecuaria advirtió sobre las dificultades para incorporar participantes a las instituciones. “La gente está alejada de las comisiones directivas, no hay acercamiento para participar en las entidades y es necesario ir generando una renovación para ir incorporando nuevas ideas”, expresó. También sostuvo que “La participación es parte del trabajo de la empresa agropecuaria para defender los intereses del sector”.