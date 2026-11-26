Organizaciones feministas se movilizaron en la Plaza Seca por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Reclamaron por los recortes en políticas de género y pidieron al municipio un refugio para víctimas.

Organizaciones feministas de General Pico se movilizaron en el microcentro de la ciudad en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la Plaza Seca, ubicada en la intersección de las calles 20 y 17, hubo expresiones artísticas y mensajes críticos hacia el Gobierno nacional por los recortes en políticas de género y los ataques al movimiento feminista.

Ayelén Pilcic, referente de las organizaciones, afirmó que "estamos ante un gobierno que ataca a las mujeres e instiga al odio" y advirtió que ese escenario, según sostuvo, contribuye al recrudecimiento de las agresiones.

Críticas a los recortes en políticas de género

"Si desde las cúpulas superiores, el mismo presidente (Javier Milei), niega los femicidios, quiere quitar la figura del femicidio, miente las cifras, dicen que no existe el problema y todas las barbaridades que hemos escuchado, eso se traduce en mucho más odio y violencia. Además, venimos del mes con más femicidios de los últimos cinco años, los números están y lo único que tenemos es un recorte en las políticas de género y también el negacionismo", dijo Pilcic.

La referente también cuestionó el proyecto de ley sobre falsas denuncias, al que calificó como un "ataque atroz". Consideró que la iniciativa podría desalentar a las mujeres a denunciar situaciones de violencia.

El impacto del proyecto sobre falsas denuncias

"Derechos adquiridos que teníamos como el derecho al aborto, la figura del femicidio, el DNI no binario, ahora son atacados. Vienen por todo eso. Además, se va a presentar el proyecto de ley contra las falsas denuncias y eso es un ataque atroz que va a hacer que las mujeres tengan menos ganas de denunciar. El 0.09 por ciento son falsas denuncias, es un número irrisorio. Frente a la problemática que sufrimos las mujeres, tenemos esto y obviamente se va a venir el ataque al aborto", manifestó.

Pilcic agregó que la violencia también se expresa en distintas condiciones sociales y laborales. Mencionó la precarización del trabajo, las restricciones al derecho a la protesta y las dificultades para acceder a una vivienda y a un empleo digno.

El reclamo por un refugio para víctimas en General Pico

Por último, recordó que las organizaciones feministas locales reclaman desde 2009 la creación de un refugio para mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Según indicó, todavía no lograron reunirse con la intendenta Fernanda Alonso para debatir la propuesta.

"Venimos desde el año 2009 diciendo que queremos una reunión, porque la intendenta (Fernanda Alonso) se niega a discutir qué es lo que planteamos nosotros de un refugio digno. Que sea un lugar donde las mujeres puedan salir del ámbito de violencia y que además tenga un equipo interdisciplinario, que la sostenga, que la acompañe a hacer la denuncia. Normalmente son las organizaciones las que acompañamos y eso es lo que no existe", sostuvo.