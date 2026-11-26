Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

Un Fiat Qubo ardió en la ruta nacional 35, entre Ataliva Roca y Toay, y una Ford Ranger quedó destruida en un camino vecinal cercano a General Pico. No hubo personas heridas y el conductor de la camioneta logró salvar la carga.

Dos vehículos se incendiaron en distintos puntos de La Pampa, en episodios atribuidos a desperfectos técnicos. Uno ocurrió en la ruta nacional 35, mientras que el otro se registró en un camino vecinal que conduce a La Puma, a unos cinco kilómetros de General Pico.

Incendio de un Fiat Qubo en la ruta nacional 35

El primer hecho sucedió por la tarde, cerca de las 14.30, a la altura aproximada del kilómetro 288 de la ruta nacional 35, en el límite jurisdiccional entre Ataliva Roca y Toay. El vehículo afectado fue un Fiat Qubo conducido por un hombre oriundo de San Martín, La Pampa.

No se registraron personas lesionadas. Efectivos policiales y personal de Bomberos trabajaron en el lugar para realizar las tareas de rigor. El operativo concluyó cerca de las 15.30.

Una Ford Ranger quedó destruida cerca de General Pico

El segundo incendio ocurrió el martes por la tarde en el camino de tierra que conduce a La Puma, a pocos metros de la ruta provincial 1 y a escasos kilómetros de General Pico. La camioneta Ford Ranger circulaba con un carro cuando su conductor advirtió humo que salía del motor.

El hombre detuvo la marcha e intentó apagar el fuego, pero no logró controlar las llamas. Cuando llegó una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Pico, el incendio ya se había extendido por todo el vehículo, que sufrió destrucción total.

Antes de que el fuego avanzara, el conductor consiguió desenganchar el carro y salvar la carga que transportaba. También intervino personal policial, que realizó tareas preventivas para evitar que las llamas se propagaran por el campo.