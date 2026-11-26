Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El encuentro presencial se realizará el 26 y 27 de noviembre, con actividades gratuitas y certificación de asistencia. Participarán las escritoras Liliana Heker y Liliana Ancalao.

La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa invita a docentes, estudiantes, graduados, investigadores y a la comunidad en general a participar de las I Jornadas de Letras: Docencia, Investigación y Extensión, que comienzan este jueves 26 de noviembre con conferencias de las escritoras Liliana Heker y Liliana Ancalao.

El encuentro será presencial durante el 26 y 27 de noviembre de 2026, con entrada gratuita y certificación de asistencia. La convocatoria se organiza bajo el lema “A 50 años del Golpe Cívico Militar. Literatura, lengua y ciencias humanas frente a las tensiones del presente”.

Jornadas de Letras en la UNLPam: actividades y conferencias

La apertura está prevista para las 9 horas del jueves 26 en el Consejo Superior de la UNLPam, ubicado en Coronel Gil 353, segundo piso. A las 9.45, en el mismo lugar, Heker brindará la conferencia “La palabra: una herramienta de resistencia”.

El viernes 27, a las 18.30, Ancalao presentará su obra reunida Mi corazón se pone laboreado (2025). Las mesas de ponencias se realizarán en las aulas 207 y 212 de la Facultad de Ciencias Humanas, en el segundo piso.

Presentaciones de revistas, libros y un panel sobre derechos humanos

Este jueves, a las 12.30, el salón del Consejo Directivo de la Facultad será sede de la presentación de las revistas del Departamento de Letras Circe y Anclajes. A las 19 se desarrollará el panel “Literatura y Derechos Humanos ante la urgencia de una política transformadora de la realidad”.

Participarán del panel Natividad Ponce, de la Asociación Pampeana de Escritorxs; Mónica Morales, del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género; Franco Catalani, del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, y Alejandro Urioste, de la Cátedra Libre Che Guevara.

El viernes 27, a las 12, también en el salón del Consejo Directivo, se presentarán los libros La carrera de letras, de Moro y Salto, editores; Mundo Onetti, El diccionario de Santa María, de Bompadre y Repetto; Diana Bellessi: las voces y las máscaras, de Redondo; Lectura, escritura y educación en escenarios posdemocráticos, de Forte y Moro, editores; y Como si el oleaje fuera manso, de Álvarez Masi.

Una propuesta para pensar la literatura y la memoria

La iniciativa busca consolidar un espacio presencial de pensamiento crítico, intercambio pedagógico y memoria reflexiva. Además, las jornadas celebran los 55 años de trayectoria de la carrera de Letras en la universidad pública.

La organización está a cargo del Departamento de Letras, junto con el Instituto de Investigaciones Literarias y Discursivas, el Instituto de Estudios Clásicos y Traducción, el Instituto de Lingüística y la Asociación Pampeana de Escritorxs.