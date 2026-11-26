Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El Hospital Pablo F. Lacoste sumó equipamiento para Kinesiología y Rehabilitación con fondos del Ministerio de Salud de La Pampa. La incorporación permitirá ampliar la atención y optimizar las terapias.

El Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex incorporó un equipo de magnetoterapia para el servicio de Kinesiología y Rehabilitación. La compra se concretó con financiamiento del Ministerio de Salud de La Pampa.

El nuevo equipamiento permitirá ampliar la capacidad de atención en los boxes, optimizar los tratamientos y fortalecer la calidad del servicio para la comunidad. Los profesionales del área recibieron el recurso con entusiasmo, ya que había sido solicitado para acompañar el trabajo diario.

Más capacidad para Kinesiología y Rehabilitación

Con esta incorporación tecnológica, el hospital completa la capacidad operativa de sus boxes de atención y busca mejorar los tiempos y la calidad de las terapias de rehabilitación.

La mejora también apunta a fortalecer la respuesta asistencial frente a la demanda de los vecinos de Eduardo Castex y su zona de influencia.

Financiamiento para el hospital de Castex

Desde la institución agradecieron al Ministerio de Salud de La Pampa por avalar y remitir los fondos necesarios, luego de las gestiones realizadas desde el hospital. El financiamiento permitió concretar una mejora directa para el sistema público de salud local.