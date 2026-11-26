Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

La capital pampeana tendrá conciertos, muestras de danza y teatro, un homenaje a artistas locales y una tarde de juegos. Las actividades se realizarán en distintos espacios culturales, con propuestas gratuitas y otras con entrada paga.

Santa Rosa se prepara para despedir noviembre con una agenda de actividades para disfrutar en familia y con amigos. Habrá conciertos, muestras de danza y teatro, homenajes y juegos en distintos espacios culturales de la ciudad.

Conciertos y danza en el Teatro Español

En el Teatro Español, ubicado en H. Lagos 44, hoy a las 21 se presentará Cabrera Fattorusso, con un espectáculo dedicado a dos figuras históricas de la música popular uruguaya. La entrada cuesta 45.000 pesos.

El jueves 26 de noviembre, a las 21, el Centro de Jubilados Docentes realizará el cierre de sus talleres, con entrada libre y gratuita. El viernes 27, en el mismo horario, la Banda Sinfónica Provincial ofrecerá un concierto gratuito.

La programación del teatro continuará el domingo 29, a las 21, con la muestra anual de cierre de DyA Academia de Danzas Urbanas. La entrada tendrá un valor de 20.000 pesos.

Muestras de artes del movimiento en la Casa del Bicentenario

La Casa del Bicentenario, en Stieben y avenida San Martín, recibirá el jueves 26 de noviembre, a las 20, una muestra varieté que reunirá el cierre de año de la Diplomatura en Lenguajes del Movimiento y los talleres de acrobacia aérea.

La propuesta incluirá cuadros y números coreográficos, además de trabajos de interpretación, actuación, improvisación, composición y técnicas circenses. El viernes 27, también a las 20, se presentará el trabajo final de la Diplomatura en Creación y Producción en Artes del Movimiento, realizado por la estudiante Evangelina Weiss.

La obra de Weiss toma como punto de partida La Consagración de la Primavera, de Igor Stravinsky y Vaslav Nijinsky.

Teatro, homenaje y música en el Centro Municipal de Cultura

En el Auditorio J. C. Bustriazo Ortiz del Centro Municipal de Cultura, ubicado en Quintana 172, el viernes 27 de noviembre a las 20 se realizará la Muestra 2026 Teatro Brishantina. El encuentro permitirá conocer los procesos artísticos y las producciones finales del Elenco de Teatro para las Infancias y el Elenco de Comedia Musical. La entrada costará 10.000 pesos.

El sábado 28, a las 19.30, tendrá lugar Una Yunta Eterna, un homenaje a las artistas pampeanas Raquel Pumilla e Hilda Susana Alvarado. Durante la actividad se inaugurará un mural colectivo de cerámica y la Asociación Pampeana de Escritores realizará una intervención poética en homenaje a Pumilla.

El encuentro también incluirá la presentación del Coro Infanto Juvenil Municipal Lucrecia Sánchez y del coro de la UNLPam, en homenaje a Alvarado. La entrada será libre y gratuita.

Tarde de juegos en el Complejo Cultural El Molino

El domingo 29 de noviembre, de 16 a 20, el Complejo Cultural El Molino, en Maipú 55, será sede de una tarde de juegos organizada por la Asociación de Juegos de Mesa y Rol.

La actividad está pensada para todas las edades e invita a poner en práctica la creatividad y la lógica. La participación será libre y gratuita, sin inscripción previa.